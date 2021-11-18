萬里蟹正肥美 漁獲促銷後天淡水登場

萬里蟹為新北漁產第一品牌，產季從9月到過年前都是主要產期，尤其秋冬後的萬里蟹，生猛而肉肥，漁民饕客最愛，為推廣在地漁獲，淡水區漁會將於11月20日9時在漁人碼頭魚市前廣場舉辦「螃蟹肥了」推廣活動，行銷在地上岸優質萬里蟹及當地現撈漁獲。

深秋初冬是螃蟹最肥美的時候，新北市推廣的萬里蟹產地從西到東分別為淡水、富基、野柳以及龜吼萬里地區，這個時節的萬里蟹殼硬肉肥，口感最為飽滿，淡水區漁會為協助推廣萬里蟹，將於本周六上午9時於淡水漁人碼頭淡水魚市前廣場，舉辦「螃蟹肥了」系列活動。

淡水區漁會表示，活動包括鮮魚鮮蟹特賣、原生文蛤放流、石滬淨灘外，現場也有手繪烏魚旗等多項DIY體驗，還有多樣海產加工美食等給民眾試吃。另外，漁會直營用料實在的「魚藏」餐廳也推出優惠活動，月底前預訂萬元以上桌宴，即加送現蒸三點蟹料理1台斤。