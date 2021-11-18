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立委質疑集郵快速減少還編1億行銷 中華郵政：可賺6億

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立委趙正宇。記者曹悅華／攝影
立委趙正宇。記者曹悅華／攝影

立委趙正宇今天質疑，集郵人數「快速減少」，中華郵政公司卻仍編列近1億元做行銷。對此，中華郵政公司董事長吳宏謀說，集郵收入有6億元，編列1億除了做行銷，還包含發行典禮等。

立法院交通委員會今天審查鐵道局、中華郵政和航港基金預算，並備質詢。趙正宇質疑，中華郵政111年編列運算，在推廣集郵方面就花了9573萬元，推廣交通安全卻僅編列3600萬。

對此，吳宏謀說，集郵每個年度收入都在6億元，宣導費用9000多萬元，分配到19個責任中心，不是只有集郵。他還說，郵票發行結合地方觀光需要，像是寶島風情、國家建設、防疫郵票都有推動，除了行銷，還有發行典禮，集郵有相當人數。

趙正宇追問吳宏謀，現在集郵人數多還少？吳說，「慢慢減少」。趙則反駁，是「快速減少」。

趙正宇說，年輕時父親要他集郵，說每個月、每一期發行都排隊去買，旁邊都有集郵店，現在都沒人要集，現在都找不到集郵店，只能上網買。集郵風氣已經不多，營收6億花了一億行銷，實在浪費很多錢。今天花那麼多錢推廣集郵，應該要檢討。

根據中華郵政公司提供111年度業務計畫、營業預算報告指出，截自今年10月底止，集郵收入5億2397萬元，達成年度預算的95.48%。與上年度同期實際數5億2029萬元比較，增加0.71%。

就111年度預算編列情形，中華郵政報告指出，集郵業務方面，預估集郵收入5億5877萬元，較上年度預算增加1.82%。主要是考量市場經濟規模擴張不易，各局推展集郵業務日益艱難，鼓勵各局積極推展業務，以豐富營收。

中華郵政 趙正宇 吳宏謀

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