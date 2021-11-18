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一年內5次火車冒煙 台鐵局長：EMU500型車軸進行特檢

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立法院交通委員會今天審查台鐵局預算，並進行質詢。記者曹悅華／攝影
立法院交通委員會今天審查台鐵局預算，並進行質詢。記者曹悅華／攝影

台鐵2004次區間車今天上午發生冒煙事件。立委李昆澤就質疑，一年內已經發生五次火車冒煙或是火光，台鐵應該要繃緊神經。對此，台鐵局長杜微說，將針對EMU500型車軸進行特檢。

立法院交通委員會今天審查台鐵局預算，並進行質詢。未料，才一個上午，台鐵就發生大山站電車線故障，以及2004次冒煙，於彰化站緊急停駛，拖回檢修又脫軌。

立委李昆澤就質疑，今年台鐵就發生五次火車冒煙跟火光事件，台鐵要繃緊神經，這次又是車軸過熱，已經通報運安會，調閱CCTV鑑定。

根據統計，火車冒煙或火光事件至少五件，分別發生在3月23日台北車站、4月11日中壢車站、4月28日冬山站往新馬站、5月4日松山站。

對此，杜微說，經了解是軸溫過高，一次簧沒有油，是受熱冒煙，沒有失火。

李昆澤不滿表示，一再提醒台鐵，針對冒煙事件，零件老舊的相關檢修要加強，卻還是一再發生。

杜微說，經查，該車四檢是2018年12月做的，車子出來三年不到，車軸確實有過熱現象，將針對4B檢查過程做檢討。此外，將針對同型車、EMU500型車輛車軸做特檢。

立委林俊憲則問杜微冒煙是不是正常事件，杜微坦言「不正常」，但確實是車軸問題。林則提醒不要當成小事，累積起來就是大事。杜微說，會當作「大事」面對。

李昆澤說，今天主吊線又斷落，大山到後龍延誤，也不是第一次，今年10月26日鳳林到萬榮也是主吊線斷落，都是新的、9月才裝，造成旅客誤點，讓旅客對台鐵信心崩盤。

對此，杜微說，今天發生在大山南端，但不是主吊線問題，垂落主因是橫渡線上面礙子有折損，那是2007年裝上去，屬於張力比較大區間，也會去看有沒有類似情形做預防。

李昆澤提醒，今天的事件都造成民眾信心衝擊，也有可能危及到旅客安全。

交通部長王國材說，火車例行檢查也檢查過，會請台鐵加強同型車特檢，交通部會持續督導。車輛冒煙跟電線問題，會請政務次長胡湘麟來督導。

台鐵2004次區間車今天上午發生冒煙事件。立委李昆澤就質疑，一年內已經發生五次火車冒煙或是火光，台鐵應該要繃緊神經。記者曹悅華／攝影
台鐵2004次區間車今天上午發生冒煙事件。立委李昆澤就質疑，一年內已經發生五次火車冒煙或是火光，台鐵應該要繃緊神經。記者曹悅華／攝影
立法院交通委員會今天審查台鐵局預算，並進行質詢。記者曹悅華／攝影
立法院交通委員會今天審查台鐵局預算，並進行質詢。記者曹悅華／攝影

台鐵 李昆澤

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