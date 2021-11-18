退休老師聲音沙啞 聲帶注射玻尿酸後好轉

1名66歲退休老師，聲音沙啞始終沒有好轉，為了把話講清楚，還得更用力發音，讓他苦不堪言；另名電話客服員則是上班前都得猛灌枇杷膏，但潤喉效果日益遞減，2人經求診耳鼻喉科醫師治療後，經醫師在聲帶注射玻尿酸後，終於找回原本好聲音。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師鄒永恩指出，人類無論呼吸和發聲都是利用喉部的2條聲帶控制，聲帶之間的通道稱為聲門，當發聲時，兩側聲帶會向聲門中線靠攏，同時關閉聲門，再由肺部吐出的空氣吹動聲帶，震動後發出高低聲音，一旦單側聲帶老化及萎縮，就會導致聲門無法完全緊閉，出現講話「漏風」或沙啞等問題，嚴重者甚至會有吞嚥困難、進食嗆咳風險。

他說，聲帶萎縮的患者常見於高齡長輩、或每天需不斷「動口」如教師、業務員、直播主等職業民眾；更嚴重的嗓音障礙患者，因聲帶麻痺、聲門閉合不全情況更為明顯，常肇因於甲狀腺癌、食道癌、肺癌等癌症侵返喉神經，或相關手術、長期插管等原因，甚至進一步造成吞嚥障礙，而且隨時間聲帶萎縮的症狀加遽，逐漸演變成「無話可說」的後果。

有些嚴重患者以「甲狀軟骨成型術」、「聲帶旁植入填充物」住院手術治療，但目前喉科學界發現，排除腫瘤病變後聲帶麻痺或相關閉鎖不全患者，早期施以「聲帶內注射自體脂肪」、「聲帶內注射玻尿酸」等方式經門診手術治療，可以減少經頸部開刀施行甲狀軟骨成形手術之需要。

鄒永恩說，當這名患者決定採注射玻尿酸方式，直接在門診局部麻醉，以內視鏡注射，僅需少許時間，術後回診時都對治療效果十分滿意，笑說：「找回自己聲音了！」

他提醒，民眾若有發現聲音或吞嚥上出現異狀，可能是聲帶正在求救，建議儘速就醫詳細檢查，平時則適度讓聲帶休息，同時戒除吸菸、酗酒、經常熬夜等不良生活習慣，盡量飲食清淡、少吃刺激性食物，並避免用聲過度、大喊大叫，每天補充足夠水分，可使黏膜表面濕潤，才能告別失聲沙啞的情境。