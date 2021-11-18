2004次區間車冒煙台鐵急在彰化站停駛 拖回檢查竟又脫軌

（10:00更新）

未料，上午9時08分中區機車調度員通報，2004次區間車於彰化機務段內北邊機迴線入庫向南開行時，發生南邊轉向架2軸脫軌(EP520)，機、工務搶修中，無影響正線行車。

（09:24）

台鐵區間車稍早在彰化站傳出失火意外。對此，台鐵局表示，台鐵2004次區間車因車軸軸溫過高，一次簧有燒熔現象，有看到冒煙，但沒有看到明火。

台鐵機務處長陳詩本受訪時說，該區間車第三車，車軸軸溫過高，連帶影響到一次簧，因為是橡膠製品，有燒融現象，但沒有看到明火，只有看到冒煙。

陳詩本說，為了安全起見，車子沒辦法行駛，讓旅客換乘，該區間車則拖到彰化機務段檢查，就在旁邊而已。

根據台鐵官網資料顯示，2004次區間車今天上午6時34分從嘉義出發，預計上午8時14分抵達台中，不過上午7時54分已於彰化站停駛。

台鐵局說，11月18日2004次（嘉義開往台中，區間車）上午7時54分於彰化站，發生第3車車輛故障致車下一次簧過熱冒煙，經車站協助旅客轉乘，台中=彰化間停駛，該車已由彰化機務段拖回庫內詳查並檢討改善。已加強播音以服務旅客，造成旅客不便，台鐵深致歉意。