布袋野生烏魚群是洄流烏或留烏？ 學者：留烏可能性大

寒流還未出現，烏金先報到，嘉義縣陳姓漁民昨天上午出海捕魚，在布袋外海一次捕獲4千尾野生烏魚，雌烏魚多，首批烏魚賣逾百萬元；因每年冬至前後十餘天是野生烏魚繁殖季，日前彰化線西塭仔漁港也捕獲2千尾野生烏魚，是氣候海象變化，讓洄流烏提前報到，或留在台灣外海未洄流的「留烏」，引起話題及學者關切。

漁民說，「洄游烏」須等冬至前後水溫約攝氏21、22度左右才會報到，等寒流來襲，但近年都碰上暖冬，大批「洄游烏」只到新竹海域，傳出捕獲布袋外海野生烏魚群捷報，讓人振奮。

縣府漁業科長張建成說，每年國曆12月冬至前後十餘天，是烏魚的繁殖季節，當東北風吹起時，隨著海水溫度的下降，烏魚開始從中國沿岸隨南下的寒流，進入台灣西部海岸，最初從新竹沿岸開始漸次南下，找尋適當海域產卵，洄游的適水溫約為18.5~22℃，初期的個體尚未完全成熟。

12月中旬抵達嘉義布袋以北的沿岸海域，1月以後至高雄茄萣沿海，雌雄生殖腺即告成熟，洄游速度也隨生理的需求而加速，1月下旬至2月初至屏東枋寮海域產卵、排精，約兩星期後，魚苗便孵化出來。

若洄游烏魚有被捕獲，在屏東枋寮海域產卵孵化的稚魚，由於身體弱小無法忍受北方寒冷，並不跟隨親魚洄游，通常是沿著台灣沿岸逐漸往北移動成長，喜棲息於淡鹹水混合的港灣或河口域，就成為留在台灣成長的留烏。