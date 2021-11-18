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今變天有雨！下周一強冷空氣襲 最冷時間曝急凍探12度

今變天有雨！下周一強冷空氣襲 最冷時間曝急凍探12度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨鋒面掠過，台中以北沿海有回波生成，有降雨。聯合報系資料照
今晨鋒面掠過，台中以北沿海有回波生成，有降雨。聯合報系資料照

今天開始變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面掠過，台中以北沿海有回波生成，有降雨。

吳德榮說，今晨截至4時46分平地最低氣溫為花蓮壽豐鄉的17.4度；其他各地區平地最低氣溫：北部（桃園楊梅區）17.9度，中部（台中清水水）19.3度，南部（屏東車城鄉）18.9度及台北市（文山區）19.6度。 

吳德榮說，今鋒面掠過、東北季風南下，冷空氣很弱，北台因雲多降雨而轉涼，其他地區氣溫變化很小；北、東有局部雨，中部亦有零星降雨的機率。

吳德榮說，各地區氣溫：北部18至23度，中部19至29度，南部19至31度，東部18至28度。明天略好轉，大台北及東半部仍有局部短暫雨。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六東北季風減弱，北部多雲、中南部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。下周日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；天氣逐日回暖。 

吳德榮說，下周一鋒面通過、強冷空氣南下、氣溫遽降，北、東有雨，愈晚愈濕冷，下周一晚至周二清晨，氣溫已降至最低。

吳德榮說，下周二白天起至周四清晨，各地轉乾冷。下周四白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下周一晚至周二清晨，北台灣平地最低氣溫約降至12度左右，台北氣象局的低溫是否能觸及14度，而符合「大陸冷氣團」的標準？則不一定！因還在模式模擬的「不確定性」範圍內，需持續觀察。

吳德榮 東北季風 冷氣團

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