民航局指廢照全照法規走 遠航董座張綱維發聲明

遠東航空董事長張綱維今對外指出，針對民航局違法越權廢照，已提起行政訴訟，甚至會提出國賠。民航局長林國顯則反駁，當初依照民航法廢照，做法全按相關法規、程序也有公文。

對此，張綱維晚間發布聲明指出，認定民航局違法越權對遠航撤照的是交通部訴願審議委員會，不是他個人，提出國賠是萬不得已，目的是導正行政官員彌補過失，體恤遠航近千名員工生計，允許遠航復照再依程序復航。

張綱維在聲明說，交通部訴願會11名專家學者，對遠航公司被撤照後提出訴願，於去年5月26日作出「決定書」，打臉民航局：「訴願人（遠航）民用航空運輸許可之廢止權限，應為交通部，惟民航局逕以其名義…難謂適法，…將109年1月31日函附裁處書…註銷許可證及獲配航權部分撤銷。」意即遠航撤照權限在交通部，民航局處分違法無效予以撤銷。

張綱維在聲明還說，民航局是以遠航未依法預告逕行停業，撤銷遠航航線與航班及運輸業務許可證。民航局逕對遠航撤照如為適法、合法，何須再由交通部補正程序？更何況他經歷財務困境，隨即對屬下的烏龍作出緊急因應，主客觀均無停業意思表示，民航局的行政裁量的理由與事實不符。