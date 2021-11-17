騙藥集團？偽造安眠藥處方箋 半天內從桃竹苗騙到北市

藥局藥師當心，北市藥師公會與健保署今晚間發出新聞稿示警，疑似有犯罪集團偽造慢性病連續處方箋，多人分頭在苗栗、新竹、桃園、台北市多間藥局謊稱健保卡遺失，試圖一次騙取三個月份量的第四級管制藥品史蒂諾斯。根據多家藥局監視器畫面發現，冒領者有的長髮、有的短髮，但所持的處方箋都是同一張偽造，該院所並未開立。

北市藥師公會理事長張文靜表示，藥師臉書群組從昨天中午就有苗栗藥師回報，發現有民眾偽造處方箋要領取第四集管制藥品史蒂諾斯，但藥師致電該院所發現醫師從未開過這張處方，特別貼出這張處方箋的照片，特別提醒其他藥師注意。後來陸續又有新竹及桃園的藥師回報，遇到有人拿同樣的偽造處方箋來騙藥。

到了晚上，連台北的藥局都出現這張處方箋。張文靜表示，先有台北南港藥局藥師接到電話詢問，說是急需出國要領慢箋，問藥局有沒有三個月存量的史蒂諾斯，藥師照實回答說有。沒多久，就有個戴墨鏡、黑口罩、鴨舌帽的可疑人士拿著這張處方箋來，辯稱健保卡遺失，正在通訊辦理補發，同時出示一張郵局補辦健保卡的收據。藥師請他出示身份證，他也堅持不出示。

藥師知道這是偽造的處方，就跟他說，剛好前一個人把藥都領走了，無法給藥。這家藥局沒得手，不久，台北市另一間藥局又遇到同樣手法的可疑人士，藥師直接拒絕並且報警，可疑人士就惱羞成怒跑走了。

張文靜表示，根據監視器畫面，兩間藥局的可疑人士一個是長髮，一個是短髮，應非同一人。有藥師看到嫌犯手中有個信封，內有許多紙張，但他看都不看，直接抽出一張就是這張處方箋，懷疑信封裡有大量偽造的處方箋。

張文靜表示，過去遇過很多想要冒領管制藥品的情況，比如用彩色影印偽造處方箋，但近年偽造處方箋的技術也越來越進步，越來越不好辨認。管制藥品庫存數量都要精準核對，一顆都不能少，如果數量短缺或不符，藥局會被重罰，因此藥師都非常謹慎，這次是首次遇到用同一張偽造處方跨縣市行騙。

健保署台北業務組組長劉玉娟表示，昨天就接獲藥師公會反映，追查到半夜，目前確定處方箋的名字是真有其人，但處方箋內容是偽造的，冒領者已涉嫌偽造文書。

健保署也提醒各藥局，民眾持處方箋前往調劑藥品，請務必核實確認保險對象身分，如民眾未持健保卡領藥，應請其出示身分證及其他足以辨識身份的文件來核對，並多利用健保雲端系統查詢處方箋領藥紀錄，避免持偽造處方箋者四處流竄領藥；若經確認為冒領，健保也會追回藥費。