抗癌、預防糖尿病 花蓮慈濟「蟲草素」中西醫合療

中西醫合療成果出現重大突破，花蓮慈濟醫院、成功大學化學系研究團隊、宏潤生技今天聯合公布「蟲草素」臨床研究，該成分有助於預防糖尿病，也可提高癌症患者對於化療的增敏性，降低抗藥性，可作為重要的輔助療法。

花蓮慈濟院長林欣榮表示，該院醫療及創新研發團隊多次針對包含惡性腦瘤、巴金森氏症、脊髓損傷等重症、難症，提出突破性的醫學研究成果，進入臨床人體試驗，結合近年來中草藥臨床研究，透過科學驗證，證實中西醫合療成果。

花蓮慈院與宏潤生技簽署合作約定，初期針對從銀杏果培養出的北冬蟲夏草（蛹蟲草、黃金蟲草）的萃取液（主成分為蟲草素），進行抗糖尿病（第一型及第二型），以及抑制抗藥性癌症（肺癌、腸癌、肝癌、乳癌）進行研究，以此二種疾病為研究起點，期望未來能加深加廣相關研究領域。

宏潤生技董事長陳衫潤表示，「銀杏果培育黃金蟲草子實體」為產學合作的結晶，七八年前與成大化學研究團隊合作，銀杏果做為培養基，結果發現，所培養出來的蟲草素為野生蟲草的數百倍，且品質更加穩定。

陳衫潤表示，這次與花蓮慈院合作，希望藉由花蓮慈院在中西醫合療的豐富經驗及中草藥應用開發的卓越成果，積極展開動物臨床試驗，讓這項研究盡快用於實際臨床。

花蓮慈濟副院長黃志揚表示，「蟲草素」運用範圍廣泛，其中以預防糖尿病，最值得期待，研究證實，可以穩定血糖，適用對象為肥胖、糖尿病前期、有糖尿病家族史者。

在癌症研究方面，黃志揚說，「蟲草素」已被證實具有抑制癌細胞生長與遷移之能力，下一階段研究重點在於觀察該成分是否提高癌者患者對於化療藥物的增敏性，延緩化療抗藥性出現的時間，並能抑制遠端轉移。

盡管以草子實體、冬蟲夏草來治病的中醫臨床淵源已久，但黃志揚提醒，糖尿病患及癌友仍應該接種正規治療，在醫師評估下，接受中西醫合療，才能達到最佳治療效果。