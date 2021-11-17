桃園台灣好行10大套票買1送1開賣 免開車輕鬆玩桃園
疫情趨緩後，大量民眾走出戶外觀光旅遊，桃園市政府觀光旅遊局推動桃園旅遊，推出「台灣好行」10款套票買1送1活動、「親子同遊」遊程票選抽獎上路，觀旅局今天下午表示，台灣好行套票買1送1活動，限量發行套票1330份，民眾選購台灣好行車票、台灣好行車票+景點門票、大溪老街住宿+東眼山線車票的任一種套票，可享有買1送1優惠，即日起至明年1月31日在KKDAY旅遊電商平台開賣，售完為止。
觀旅局同時推出桃園金牌好遊最後一檔「親子同遊」遊程票選活動，民眾只要登入「桃園金牌好遊」官網，即可參加投票，每人每天1次投票機會，預定12月1日公布票選5條優勝遊程路線，市府每條遊線補助10萬元，將抽出免費體驗遊程幸運得主，歡迎民眾出來票選，有機會免費體驗桃園旅遊景點。
觀旅局楊勝評表示，台灣好行10大精選旅遊套票買1送1活動，民眾購買「車票」、「車票+景點體驗」、「住宿半價」3種旅遊套票，均可享買1送1優惠，分別是大溪快線結合X-PARK水族館、豆干美食、月眉自行車；小烏來線結合羅浮溫泉、大溪老茶廠；石門水庫線結合藍色公路、龍潭腳踏船、棒球名人堂；還有2天1夜住大溪老城區後、爬東眼山方案，可讓民眾免開車、桃園輕鬆玩。
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