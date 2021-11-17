桃園台灣好行10大套票買1送1開賣 免開車輕鬆玩桃園

疫情趨緩後，大量民眾走出戶外觀光旅遊，桃園市政府觀光旅遊局推動桃園旅遊，推出「台灣好行」10款套票買1送1活動、「親子同遊」遊程票選抽獎上路，觀旅局今天下午表示，台灣好行套票買1送1活動，限量發行套票1330份，民眾選購台灣好行車票、台灣好行車票+景點門票、大溪老街住宿+東眼山線車票的任一種套票，可享有買1送1優惠，即日起至明年1月31日在KKDAY旅遊電商平台開賣，售完為止。

觀旅局同時推出桃園金牌好遊最後一檔「親子同遊」遊程票選活動，民眾只要登入「桃園金牌好遊」官網，即可參加投票，每人每天1次投票機會，預定12月1日公布票選5條優勝遊程路線，市府每條遊線補助10萬元，將抽出免費體驗遊程幸運得主，歡迎民眾出來票選，有機會免費體驗桃園旅遊景點。