快訊

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

秋冬上山天寒地凍 玉管處提醒防失溫3撇步

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園提醒民眾，從事登山活動一定要知道避免失溫「333原則」。圖／玉管處提供
玉山國家公園提醒民眾，從事登山活動一定要知道避免失溫「333原則」。圖／玉管處提供

東北季風吹起，台灣各地氣溫逐步明顯下降，玉山國家公園提醒登山民眾，首重避免失溫，並特別留意身體變化，尤其是有心血管疾病病史者，若出現不適症狀應盡速下山就醫。

玉管處表示，從事登山活動一定要知道「333原則」，身體發生失溫狀況，僅能維持生命3小時；面臨缺水可維持3天；缺糧不進食最多可維持3周，特別提醒失溫喪命的風險極高。

而預防失溫有3撇步，衣著建議內層可穿排汗衣，將汗水引到衣物表面，減少熱傳導；中層為保暖化纖或羽絨衣；防水透氣的外套可隔絕風寒，同時避免內層衣物因潮溼失去隔熱效果。

另外，頭部也會散失大量體熱，記得戴上保暖帽子；背包中也應攜帶備用衣物，連同睡袋以塑膠袋或防水袋包好，以利到宿營地點時換上乾爽衣物。

行動中適時補充能量也很重要，包括補充糖果等食物，產生熱能；在休息時，要記得先做好保暖，再補充食物及熱飲品，隨身攜帶保溫瓶，飲用溫熱水，避免喝下冷水帶走體熱，也可避免人體因脫水而增加失溫及凍傷的危險。

不要喝含酒精飲料，因為酒精會使人體表面血管擴張而產生溫暖假象，實際上卻讓體溫散失得更快，登山飲酒有可能讓人陷入失溫險境。

玉管處並指出，踏上3000公尺以上的高山行程，切記「保暖」「適時補充熱量」「察覺身體變化」以預防失溫。另呼籲有三高或心血管疾病史的民眾，勿勉強上山，親近山林的同時，做好風險評估及萬全準備，才能快樂登山，平安回家。

玉山國家公園提醒民眾，從事登山活動一定要知道避免失溫「333原則」。圖／玉管處提供
玉山國家公園提醒民眾，從事登山活動一定要知道避免失溫「333原則」。圖／玉管處提供

保暖 玉山國家公園 心血管疾病

延伸閱讀

登山客失溫暗夜迷途巴博庫魯山 宜警組搜救隊摸黑救人

山域事故頻傳 屏東林管處辦登山安全教育

1日登山活動走訪東北角桃源谷 六旬男子途中昏倒送醫

四獸山傳登山意外 40歲男攀岩摔下山坡不治

相關新聞

明東北風再增強 「低溫15度以下」最冷時間點曝

今天各地天氣回穩，不過，明天受到華南雲系影響，北台灣水氣明顯增加，東北風也會增強。天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計中部...

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

在車上販售便當的女性車勤制服一直都是以裙裝在車上工作，也是台鐵現存唯一沒有褲裝可以穿的職種。台灣鐵路產業工會今召開記者會...

肺癌病友群像／拼搏一生卻罹癌 車行頭家：錢若花光，當如何？

從事機車修理業近二十年，在台南經營車行，還拿到全台僅約千人取得的乙級機車修護技術士執照，四十五歲的阿煌哥猜想，一生投入的事業，可能是令他罹患肺癌的原因。如今，他因確診肺癌四期，每隔三週就必須南北往返，

蔬果農藥殘留超標 家樂福、全聯、溫野菜都中標

當心！大賣場、火鍋店都查出蔬果農藥殘留不合格。衛福部食藥署公布七、八月市售進口及國產農產品農藥殘留監測抽樣情形，包括家樂...

宜蘭規模5.2地震是8月餘震 氣象局：2天內仍有餘震機會

今天上午10時25分發生規模5.2地震，地點在台灣東部海域深5.9公里處，最大震度宜蘭、花蓮3級。中央氣象局說，該地震為...

北市百貨賣場週年慶安檢 四家不合格重罰12萬

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，各大百貨及賣場折扣下殺，民眾無不把握此時進行消費，為保障市民消費安全，台北市政府自今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。