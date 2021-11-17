秋冬上山天寒地凍 玉管處提醒防失溫3撇步

東北季風吹起，台灣各地氣溫逐步明顯下降，玉山國家公園提醒登山民眾，首重避免失溫，並特別留意身體變化，尤其是有心血管疾病病史者，若出現不適症狀應盡速下山就醫。

玉管處表示，從事登山活動一定要知道「333原則」，身體發生失溫狀況，僅能維持生命3小時；面臨缺水可維持3天；缺糧不進食最多可維持3周，特別提醒失溫喪命的風險極高。

而預防失溫有3撇步，衣著建議內層可穿排汗衣，將汗水引到衣物表面，減少熱傳導；中層為保暖化纖或羽絨衣；防水透氣的外套可隔絕風寒，同時避免內層衣物因潮溼失去隔熱效果。

另外，頭部也會散失大量體熱，記得戴上保暖帽子；背包中也應攜帶備用衣物，連同睡袋以塑膠袋或防水袋包好，以利到宿營地點時換上乾爽衣物。

行動中適時補充能量也很重要，包括補充糖果等食物，產生熱能；在休息時，要記得先做好保暖，再補充食物及熱飲品，隨身攜帶保溫瓶，飲用溫熱水，避免喝下冷水帶走體熱，也可避免人體因脫水而增加失溫及凍傷的危險。

不要喝含酒精飲料，因為酒精會使人體表面血管擴張而產生溫暖假象，實際上卻讓體溫散失得更快，登山飲酒有可能讓人陷入失溫險境。