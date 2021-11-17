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不畏疫情！2022「空姐愛心年曆」開賣 比基尼照好吸睛
「空姐愛心年曆」邁入第11年，過去已募得逾750萬。該年曆發起人林佳楓表示，今年主題為「回到過去」，受疫情無法外出拍照影響，選用2017年、2018年幕後花絮照片，並以比基尼照片為主軸，預計發行2000本。
一群長榮航空空服員，自2011年起，自行拍攝及印製愛心年曆。2022年空姐愛心年曆以「回到過去」為主題，懷念過去自由自在生活，推出24節氣生活手札。已於10月開賣，預計發售2000本，每本售價290元，每售出一本捐助出100元。根據官網顯示，截至目前已經捐款超過752萬7920元，費用已全數幫助被遺棄或出養，偏鄉需要醫療的孩子。
林佳楓表示，愛心年曆一直以來都是由空姐自動發起和包辦，以往空服員都是利用休假完成年曆，但今年受到疫情影響無法拍攝，原本要停刊，考量乘載許多人期待和希望，還是決定推出。選擇2017年和2018年拍攝時未使用的花絮照片，並以比基尼系列為主軸，共有25張照片。
第四度參與年曆拍攝、明年就要40歲的空服員謝孟茹說，拍攝過程最印象深刻是曾和兩個孩子入鏡，穿著比基尼一起在沙灘上玩耍，拍出陽光、正面的感覺，像藉由相片讓大家感受到，即便是兩個孩子的媽，也可以同時打理好家庭和工作。
五度參與拍攝的空服員魏莉穎則說，年曆能夠順利推出非常感動。今年受到疫情衝擊，社會對機組員的輿論壓力等，都沒有放棄推出年曆，因為要當弱勢孩童的後盾。看到成果後也慶幸沒有放棄堅持。
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