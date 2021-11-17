明東北風再增強 「低溫15度以下」最冷時間點曝

今天各地天氣回穩，不過，明天受到華南雲系影響，北台灣水氣明顯增加，東北風也會增強。天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計中部以北、東北部和東部都會受到影響，轉為濕涼有雨的天氣，又以北部和東北部的降雨機率最高，降雨亦最顯著。下周一有冷空氣南下，預計周二、周三最冷，各地低溫不排除降到15度以下。

彭啟明於臉書中指出，中部和東南部明天有局部零星短暫陣雨，明天北部和東北部清晨溫度會比今天稍降一到兩度，白天溫度則可降4到5度。中部因為雲量增加的關係，預計白天溫度也會下降4到5度。周五華南雲系逐漸遠離台灣，不過東北風和冷空氣仍持續影響，北部、東北部和東部雖然降雨趨緩，不過雲量還是偏多，也仍有局部零星短暫陣雨。中南部則明顯轉晴，白天溫度也將明顯回升。

彭啟明表示，下周一將有較強的冷空氣南下，全台灣的溫度預計將明顯下降，北部和東北部也會轉為有雨的天氣，將有較劇烈的天氣變化。預計這波冷空氣周二及周三最冷，各地低溫不排除降到15度以下，要留意天氣變化。