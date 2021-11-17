獲金鼎獎特別貢獻獎初安民：只有文學能傾聽失敗者細語

第45屆金鼎獎今舉行頒獎典禮，本屆金鼎獎有1300餘件作品報名，29件作品獲獎、51件獲優良出版品推薦，特別貢獻獎則由致力為台灣堅守一座文學莊園的印刻文學總編輯初安民獲得。初安民致詞時說，這座獎肯定的是台灣文學，「因為這座獎就是台灣文學。」

金鼎獎評審團認為，初安民擔任印刻總編輯近20年，堅持經營本土文學，不僅出版名家作品、栽培新銳作家，所出版著作獲獎無數；留下許多珍貴文學史料，並致力於文學推廣，辦理文學營、文學獎，持續為台灣堅守一座文學莊園，精神可佩、成就非凡。

為何要辦文學雜誌、支持文學書籍？初安民在金鼎獎影片中引用了日本作家川本三郎的話「只有文學，能側耳傾聽失敗者的低聲細語。」他認為，永遠都不應給勝利者過多的光環。

他致得獎感言時表示，一路走來30多年，有時候實在很辛苦，但當遇到優秀作品要他刊登或出版時，又覺得很幸福。

除感謝聯合文學發行人張寶琴的賞識與提拔，初安民也謝謝印刻文學創辦人張坤山、發行人張書銘的信任與授權、長期合作的工作夥伴，以及文學界長輩、同儕的支持與鞭策。最後，初安民謝謝評審委員對他的肯定，「不，你們肯定的是台灣文學，因為這座獎就是台灣文學。」

初安民也特別提及資深報人、中國時報人間副刊主編高信疆。初安民表示，是人間副刊開啟了他對文學的憧憬與夢想，也開拓了他對文學的遼闊視野，影響了他的一生，也讓他在出版業不惜一切、懸命一生，所以他今天特別地想念高信疆。

行政院長蘇貞昌指出，初安民長年在文學領域耕耘，不只編輯、出版，也辦文學營栽培新進，讓時代的故事、各界的創作得以出版，今年是第45屆金鼎獎，也是初安民到台灣的第45年，「這個獎好像你一來就開始創辦，第45年給你終身成就、特別貢獻。」

文化部長李永得則表示，在行政院的支持下，文化部去年推動圖書銷售免徵營業稅、公共出借權試辦計畫以及藝FUN券，去年就發行了13億藝FUN券，有6成民眾拿來用在購買圖書，可見得圖書市場人口還是很多，今年文化部再發行18億，上路後第一周的第一名還是圖書，可見透過加強市場行銷來拓展圖書市場還是很有希望，文化部會繼續跟所有出版業界、作者、編者共同努力。