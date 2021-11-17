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婦人偏頭痛困擾20年 做完這個終於一夜好眠

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
家住台中的李女士（左四）受偏頭痛困擾20年，至高雄榮總復健醫學部接受靜脈雷射光療，終於能一夜好眠。記者王昭月／攝影
家住台中的李女士（左四）受偏頭痛困擾20年，至高雄榮總復健醫學部接受靜脈雷射光療，終於能一夜好眠。記者王昭月／攝影

住台中的67歲李姓婦人受偏頭痛困擾達20年，每月至少發作1次，一發作天旋地轉，夜不成眠，她四處求醫但無法具體改善，今年10月至高雄榮總求診，復健醫學部主任張幸初替她做靜脈雷射光療，第三次症狀即緩解，她欣慰地說，以前睡覺像「做苦工」，現在已能輕鬆入睡！

李婦有巴金森症病史，會手抖，走路往右偏斜，20年前偏頭痛無預警發作，頭頂心、眼眶都痛，左右也因出現不平衡，半夜或吃飯時暈眩嘔吐，每次疼痛只能吃藥打針控制，且鼻子不通暢，睡覺會打鼾，口渴，夜不成眠，感覺像做苦工，但接受靜脈雷射光療後，手抖情形改善，也能好好入睡。以前覺得人生無趣，現在重拾信心。

高榮診斷，李婦腦部基底核退化、偏頭痛、且患有乾燥症、慢性支氣管炎、纖維肌痛症等病症，因長期頭痛、走路嚴重右倒，雙手顫抖，連拿筆寫字都做不到，經靜脈雷射光療搭配高壓氧治療後，病症改善許多。

高榮復健醫學部主任張幸初表示，靜脈雷射治光療是將632.nm的低能量雷射紅光導入人體靜脈血管，光療時就像在打點滴，這個波長的光線落在紅血球最佳的吸收光譜，可啟動血液中如白血球，巨噬細胞等有核細胞，用來促進血液循環，改善疼痛，也適用於中風復健、治療一氧化碳中毒、風濕性疾病、血清陰性關節病變及骨折癒合等。

目前張幸初共收治15名偏頭痛病患，他表示，這些患者偏頭痛發作時，大腦額葉循環會顯著低於正常，但經靜脈雷射光療後，下降的腦血流可回到正常狀態，解除偏頭痛。進行光療時，是透過靜脈注射將雷射紅光導入血管，促進血液及細胞活化，一個療程需做10次，每次60分鐘，休息一至三周後，再做第二次療程。

他表示，目前靜脈雷射光療仍屬自費，少數人會有副作用，癲癇病患者及腦中風剛出血的患者不能使用。

李女士說，20年來偏頭痛一發作，天旋地轉，痛不欲生。記者王昭月／攝影
李女士說，20年來偏頭痛一發作，天旋地轉，痛不欲生。記者王昭月／攝影

頭痛 復健 患者

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