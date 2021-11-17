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每小時處理36公斤！ 台南場研發「大蒜磨根機」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
利用調速馬達可依大蒜乾燥程度調整馬達轉速。圖／台南場提供
利用調速馬達可依大蒜乾燥程度調整馬達轉速。圖／台南場提供

台南區農業改良場研發推出國產第一台「大蒜磨根機」，操作輕鬆、安全省工，是蒜農手腕健康的救星。

台南場表示，大蒜是重要香辛料，美食料理中不可或缺的靈魂，市場上多以蒜球或蒜瓣形式販售，以國產大蒜磨根機處理後的蒜球不帶殘根，可直接應用於加工。而相較於國外機種，國產大蒜磨根機具有機台小、組裝靈活、成本低等特色，每小時可處理20公斤以上的大蒜且無需更換刀片與模具，被視為「大蒜的磨根神器」，市場潛力可期。

台南場說，台灣大蒜近5年平均種植面積約4454公頃，產量4萬1568公噸，其中雲林縣佔92%。以大片黑為主要種植品種。大蒜不僅是烹調不可或缺的辛香料，也可加工製作蒜片、糖漬等多種食用方式。

研究人員表示，發酵後的黑大蒜，抗氧化多酚類成分高，更是目前炙手可熱的產品。一般蒜頭將蒜球分級後，即以蒜球或蒜瓣零售，如黑大蒜等加工品則需先進行蒜頭底根部清除作業，目前主要以人工用剪刀剪除蒜頭殘根。

由於乾燥後大蒜根部基座堅硬緊實，對手腕負擔非常大，長期下來恐造成手部肌肉傷害，部分農民甚至嘗試以手持電鑽加上磨砂球去除殘根，在作業上危險性相當高。

台南場說，為改善及輔助大蒜磨根作業，增加作業效率及安全性，研發推出的國產大蒜磨根機目前已申請專利。利用機器，可將大蒜殘根完整去除，保留手動靈活操作特性，同時保護操作人員安全。

國產大蒜磨根機以單機台小型化為特色，但同時具有擴充多組機台串聯組裝的靈活性。相較於日本大蒜磨根機，日本機台體積較大，且須視蒜頭大小進行刀片及固定模具更換，省工效率與國產大蒜磨根機相近，價格成本較高。

國產大蒜磨根機以電動馬達為動力源，藉由傳動連接桿帶動金屬磨頭，有效去除乾燥後大蒜基座多餘殘根，提升大蒜商品價值。傳動連接桿設計可擴充多組作業區，藉由同一動力源，串聯多個作業機台，提升效率。安全措施方面，設計彈性安全護板以保護作業時操作人員的手部安全。

大蒜磨根機切削後成品漂亮完整，目前作業速度約可達每小時36公斤。圖／台南場提供
大蒜磨根機切削後成品漂亮完整，目前作業速度約可達每小時36公斤。圖／台南場提供

台南 日本

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