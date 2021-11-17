新竹一孕婦子宮頸沒閉緊 雙胞胎差點未足月就早產

新竹縣一名38歲的陳姓女子求子多年，經試管嬰兒多次好不容易懷上雙胞胎，卻在懷孕30周時出現「子宮頸閉鎖不全」，子宮頸提早開指險些早產，經緊急手術紮緊，才沒讓胎兒滑出，最後在細心照料下順利懷胎足月生下雙胞胎。

據了解，這名38歲的竹科媽媽因為求子心切，耗費鉅資經由竹北的生殖醫學中心接受試管嬰兒療程，終於成功懷上雙胞胎男嬰，不過疑似因懷胎中途出現雙胞胎妊娠，竟然在懷孕7個月時，沒有宮縮、腹痛的情況下，子宮頸提早開指。

就怕得來不易的雙胞胎早產，家屬立刻將孕婦送到生殖中心，中心再轉院到竹北東元醫院，當下婦產科醫師診斷為子宮頸閉鎖不全，必須緊急手術並安胎，才不會使胎兒早產排出母體，或造成其他更嚴重的後遺症。

婦產科醫師吳瓊惠表示，當下立即施以子宮頸環紮手術，避免子宮頸擴張並加強拉力，搭配安胎處置，才讓母子3人狀況穩定下來，避免出現早產情況。

吳瓊惠說，正常懷孕的情況下，子宮頸的長度會在2.5公分以上，子宮頸處於閉合及夠長的型態，能讓胎兒安全成長到足月期，但有時會遇到超音波測到子宮頸太短或內診子宮頸早期擴張，不過發生機率不高，約只有200到500分之1的機率。

據醫生表示，必須施以子宮頸環紮預防性手術的孕婦類型，通常是有懷孕中期流產史，或子宮頸曾手術過，例如子宮頸癌前病變做過圓錐切除手術，也有是經歷過多次人工流產手術、部份雙胞胎妊娠、部份12周後不明原因出血者，不過經手術都會有良好的穩定效果。

醫師也提醒，準媽媽們務必定期產檢，有任何問題能與醫師積極討論，並留意身體狀況，避免過度焦慮。