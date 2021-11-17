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蔬果農藥殘留超標 家樂福、全聯、溫野菜都中標

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供

當心！大賣場、火鍋店都查出蔬果農藥殘留不合格。衛福部食藥署公布七、八月市售進口及國產農產品農藥殘留監測抽樣情形，包括家樂福全聯、大潤發、台北微風超市，甚至知名火鍋店溫野菜日本涮涮鍋的青菜都中標。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「110年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，於蔬菜水果行、果菜拍賣市場、農會、超市、量販店和餐廳等抽驗838件農產品，進行農藥殘留檢驗。其中有57件違規，不合格率約6.8%。

食藥署南區管理中心科長楊千慧表示，違規的農產品中最大宗為小葉菜類，如芥蘭、韭菜、青江菜等，共20件；其次為果菜類，如辣椒等共12件。

另外，大漿果類7件、豆菜類5件、核果類3件、根莖菜類3件、柑桔類2件、香辛食物與其他草木本植物2件、包葉菜類1件、瓜菜類1件、乾豆類1件。

楊千慧表示，違規產品除要求販售業者下架外，也要求地方衛生局於一個月內溯源至上一手產銷單位，並移交農政單位管理農藥使用等事宜。另外，也將針對不合格業者和品項加強抽驗，以確保後市場的安全。

食藥署也建議民眾，選購蔬菜水果時除選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
7、8月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果不合格名單。圖／食藥署提供
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農藥殘留 食藥署 衛生局 全聯 家樂福

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