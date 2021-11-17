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PChome、momo購物網響應環保署「循環包裝試辦計畫」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome網路家庭積極響應環保署政策，攜手環保新創－PackAge+配客嘉，讓網購循環包裝試行計畫再升級，初期推廣期間PChome 24h購物將以雙北地區作為試行。圖／PChome提供
PChome網路家庭積極響應環保署政策，攜手環保新創－PackAge+配客嘉，讓網購循環包裝試行計畫再升級，初期推廣期間PChome 24h購物將以雙北地區作為試行。圖／PChome提供

雙11剛過，許多人應該都忙著處理收貨的各種紙箱，為了減少網購包裝對地球的負擔，PChome網路家庭、momo富邦媒紛紛響應環保署的「循環袋（箱）試辦計畫」，邀請消費者一起做環保、愛地球。

PChome網路家庭致力推動環境永續，繼去年成為全台首家取得行政院環保署「碳標籤」及能累積綠色採購金額的大型電商通路後，今天（11月17日）宣布再度響應環保署的循環袋（箱）試辦計畫，攜手環保新創－PackAge+配客嘉，讓PChome綠色購物計畫再升級。此外，PChome日前首度參與「第3屆國家企業環保獎」榮獲銅級獎肯定，為全國首家奪得最高環保榮譽的電商企業。

PChome網路家庭自2019年起即全面啟動綠色購物計畫，主動從綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流等4大面向提升標準，積極邁入電商減碳新時代。綠購包裝不只改用原色100%回收紙漿製作的環保紙箱，去年更響應行政院環保署政策，推出小規模保冰循環袋試行計畫，以減少網購產生的一次性包裝浪費，

今年PChome網路家庭攜手環保新創－PackAge+配客嘉，讓網購循環包裝試行計畫再升級，初期推廣期間PChome 24h購物將以雙北地區作為試行，近期內選擇超商取貨的消費者，於訂購結帳流程時可自行勾選願意使用「環保循環箱」；收到商品後可將使用過的循環箱，前往PackAge+配客嘉的合作歸還點歸還，包含7-ELEVEN、全家便利商店、家樂福、屈臣氏、moshi等連鎖通路或獨立店家。

momo網購循環袋再度響應環保署「循環袋（箱）試辦計畫」，同時宣布攜手中華郵政「郵務系統」，自11月起全台再新增逾2,000個回收據點，讓消費者舉手投遞做環保更便利。

momo也積極投入綠色物流與促進友善包裝的議題，momo「循環袋」於去年上線，製作原料來自包括全台物流倉儲回收的廢棄膠膜，經清洗、熱熔形成再生塑料所製成，可重複使用，減少網購包裝使用量。只要消費者收到的momo包裹外包裝使用循環袋，且貼有綠色專用封條識別，即可於商品鑑賞期後將循環袋投回郵局收筒。

為讓更多消費者能輕鬆、便利實踐「舉手投遞做環保」，momo攜手中華郵政「郵務系統」，自11月起再新增拓展超過2,000個點加入回收服務的陣容，目前總計全台已逾11,000個郵筒或i郵箱附設智慧郵筒可供消費者歸還momo循環袋。經回收的循環袋，後續將由momo進行回收重整，繼續為momo商品友善包裝服役。

行政院環保署為鼓勵消費者使用、歸還循環袋（箱），特別祭出抽獎活動，11月22日至明年3月15日消費者收到商品並於14天內成功完成歸還循環袋（箱），經確認沒有損壞即可獲得抽獎資格，有機會抽中iPhone 13 Pro Max、iPad Pro 11吋、Dyson吸塵器與吹風機、Nintendo Switch等眾多豪禮。

此外，PChome 24h購物、momo購物網也加入桃園市政府「網購綠色消費抽獎活動」，即日起至明年1月31日桃園市消費者購買環保、節能、省水等5大標章認證的綠色商品，即可抽YAMAHA、Gogoro電機車、iPhone 12 Pro、Dyson 涼暖空氣清淨機等大獎。

momo富邦媒響應環保署「循環袋（箱）試辦計畫」，網購循環袋攜手中華郵政新拓展2,000回收點。圖／momo富邦媒提供
momo富邦媒響應環保署「循環袋（箱）試辦計畫」，網購循環袋攜手中華郵政新拓展2,000回收點。圖／momo富邦媒提供

momo PChome 網購

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