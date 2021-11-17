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搶救急重症病患避免急遽惡化 南投醫院引進新醫療器材

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院醫療團隊為急重症患者進行連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術，增加救命機會。圖／南投醫院提供
南投醫院醫療團隊為急重症患者進行連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術，增加救命機會。圖／南投醫院提供

急重症病患常出現身體狀況急遽惡化，影響生命安全。南投醫院引進連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術(CVVH)設備，對病情惡化併發急性腎臟衰竭患者達到穩定效果，增加救命機會。

一名80歲阿嬤因為反應遲鈍、無法行走，送醫檢查後診斷為腦中風，住院後症狀一度穩定，但在觀察時病情突然惡化，緊急轉加護病房插管治療，經多名醫師討論後安排心導管手術，但術後準備訓練拔除呼吸器時，又出現瀰漫性血管內凝血不全症(DIC)，治療過程歷經重重危險。

醫師表示，瀰漫性血管內凝血不全症是多種病因引起症候群，可能是感染、免疫反應、惡性腫瘤、外傷休克等刺激而誘發組織因子釋放，產生凝血酶，導致血小板下降，血液凝結功能異常、全身出血及多重器官衰竭，死亡率高。

腎臟內科醫師洪秉鴻為患者進行連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術，不間斷進行血液透析，暫時替代腎臟功能，才讓阿嬤身體狀況逐漸穩定下來。

南投醫院表示，重症患者需要整合性的醫療和緊密觀察，降低死亡率。南投醫院陸續購置新的醫療設備，延攬更多專科醫師，提升重症醫療能力及醫療品質，讓南投鄉親能夠在地醫療，不需為了就醫而奔波外縣市，讓急重症患者獲得更即時完善的醫療照護。

患者 南投 醫師

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