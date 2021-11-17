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搶救急重症病患避免急遽惡化 南投醫院引進新醫療器材
急重症病患常出現身體狀況急遽惡化，影響生命安全。南投醫院引進連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術(CVVH)設備，對病情惡化併發急性腎臟衰竭患者達到穩定效果，增加救命機會。
一名80歲阿嬤因為反應遲鈍、無法行走，送醫檢查後診斷為腦中風，住院後症狀一度穩定，但在觀察時病情突然惡化，緊急轉加護病房插管治療，經多名醫師討論後安排心導管手術，但術後準備訓練拔除呼吸器時，又出現瀰漫性血管內凝血不全症(DIC)，治療過程歷經重重危險。
醫師表示，瀰漫性血管內凝血不全症是多種病因引起症候群，可能是感染、免疫反應、惡性腫瘤、外傷休克等刺激而誘發組織因子釋放，產生凝血酶，導致血小板下降，血液凝結功能異常、全身出血及多重器官衰竭，死亡率高。
腎臟內科醫師洪秉鴻為患者進行連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術，不間斷進行血液透析，暫時替代腎臟功能，才讓阿嬤身體狀況逐漸穩定下來。
南投醫院表示，重症患者需要整合性的醫療和緊密觀察，降低死亡率。南投醫院陸續購置新的醫療設備，延攬更多專科醫師，提升重症醫療能力及醫療品質，讓南投鄉親能夠在地醫療，不需為了就醫而奔波外縣市，讓急重症患者獲得更即時完善的醫療照護。
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