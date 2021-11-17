國震中心建置5D平台 模擬地震期間建物損壞情形

我國地震頻繁，國家地震中心昨發表「5D智慧城市防救災平台」來模擬地震發生時的狀況。此平台呈現的不是一般常見的3D城市樣貌，也不只是隨地震搖晃的4D城市影像，而是城市中的建築物在地震期間逐漸損壞的情形。損壞情形將由紅、綠等不同顏色變化呈現。

此平台可協助地震前、後的防災應變。在震前防減災部分，國震中心表示，此平台運用模擬分析技術，推估各地區的災害潛勢，並透過平台直接觀察災損情形，更準確地針對災害高敏感地區，來提前進行必要的減災作為，如進行災損與耐震評估及房舍橋梁結構補強等。

國震中心也提到，由於平台中整合城市的多種大數據，包括管線系統、大眾運輸系統、電力備援系統，以及警消單位、醫院、避難所位置和導航路線圖等，此平台也可提供相關主管機關及時掌握都市硬體設備的安全狀況，進行定期檢修與汰舊換新。

在震後緊急應變部分，國震中心說，只要輸入現場地震資訊，此平台即可顯示地震可能造成的災損，讓救災指揮官可以在螢幕上了解可能受損，甚至倒塌的建築物分布。另可提供警消單位、醫院、避難所位置和導航路線圖，以快速部署適當救災人力。