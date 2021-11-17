影／促銷鳳梨釋迦 農委會「好釋農遊」加碼抽農遊券

農委會主委陳吉仲今天舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工「三支箭」，內銷方面邀全民力挺台灣農業，支持國產鳳梨釋迦及加工品。

陳吉仲表示，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，遭大陸在9月20日起暫停輸入，由於現在還未到鳳梨釋迦產季，農委會今在產季前推出加碼措施，合計啟動通路商外銷5000公噸，內銷5000公噸，加工3000公噸，其中鳳梨釋迦採急速冷凍技術，以食品方式外銷就不必像農產品檢驗。

陳吉仲一口接一口吃著冷凍鳳梨釋迦表示，口感很像冰淇淋，相信不論內銷或外銷都會為農民創造業績，目前內銷鮮果預購平台9萬2969箱就是消費者的熱烈響應。