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影／促銷鳳梨釋迦 農委會「好釋農遊」加碼抽農遊券

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（右）今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，並拿著冷凍的鳳梨釋迦表示口感很像冰淇淋。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲（右）今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，並拿著冷凍的鳳梨釋迦表示口感很像冰淇淋。記者潘俊宏／攝影

農委會主委陳吉仲今天舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工「三支箭」，內銷方面邀全民力挺台灣農業，支持國產鳳梨釋迦及加工品。

陳吉仲表示，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，遭大陸在9月20日起暫停輸入，由於現在還未到鳳梨釋迦產季，農委會今在產季前推出加碼措施，合計啟動通路商外銷5000公噸，內銷5000公噸，加工3000公噸，其中鳳梨釋迦採急速冷凍技術，以食品方式外銷就不必像農產品檢驗。

陳吉仲一口接一口吃著冷凍鳳梨釋迦表示，口感很像冰淇淋，相信不論內銷或外銷都會為農民創造業績，目前內銷鮮果預購平台9萬2969箱就是消費者的熱烈響應。

陳吉仲說，為鳳梨釋迦推出專屬的「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，只要在「農遊券合作業者」消費一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，登錄購買品項註明鳳梨釋迦的發票，即獲得第二波農遊券抽獎機會。

農委會主委陳吉仲（右二）今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，並表示會加碼農遊券來促銷鳳梨釋迦內需市場。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲（右二）今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，並表示會加碼農遊券來促銷鳳梨釋迦內需市場。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲（右二）今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，現場並試吃冷凍經解凍後的鳳梨釋迦，表示口感冰涼好吃。記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲（右二）今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，現場並試吃冷凍經解凍後的鳳梨釋迦，表示口感冰涼好吃。記者潘俊宏／攝影
農委會今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，現場並示範冷凍的鳳梨釋迦解凍後即可品嚐。記者潘俊宏／攝影
農委會今舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工等通路，現場並示範冷凍的鳳梨釋迦解凍後即可品嚐。記者潘俊宏／攝影

釋迦 鳳梨 陳吉仲

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