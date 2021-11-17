鳳梨釋迦即將進入產季 農委會各式補貼一次看清

中國大陸對我鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，其中鳳梨釋迦即將進入產季，農委會籌十億元強化內外銷措施，協調貿易商要外銷5000公噸，銷往印尼、香港、新加坡和中東國家；另外也可在全聯、家樂福、楓康、全家、萊爾富等通路買到。

另外，鳳梨釋迦加工後會變苦、且發黑賣相差，農委會請農產專家協助克服，因此開發果汁、果乾、果餡、冷凍果丁等，農委會已經擬定收購加工措施，依照重量分級補助集運費每公斤2元；加工處理費每公斤4元，另外收購100至200公噸補助冷藏費每公斤2元；收購200公噸以上，則補助冷藏費每公斤4元。

農委會為了獎勵海外拓銷，補貼運費最多為歐洲空運航線、每公斤補助105元；若使用台大氣調櫃技術或農委會台東農改場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，額外每公斤再補貼5元。

補助的品項為外銷鮮釋迦(稅則號列08109060008)，冷凍釋迦，農委會研議要另外訂定專屬的稅則號列，包含冷凍全果、切塊、切丁等，不含果泥、果醬及其他加工品；另外還有鮮蓮霧(稅則號列08109099101)。

而運費獎勵基準為歐美地區國家空運每公斤105元、海運每公斤20元；中東地區國家空運每公斤70元、海運每公斤12元；另外其他地區空運每公斤45元、海運每公斤9元。

另外農委會也提出附帶獎勵，包括外銷業者若使用台灣大學氣調櫃技術，每公斤再增加獎勵5元；若使用農委會台東區農業改良場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，每公斤再增加獎勵5元；而單一業者於補助期間外銷釋迦(含冷凍)累計達200公噸，或外銷蓮霧累計達100公噸，每公斤再增加獎勵2元。 收購鳳梨釋迦加工補助。翻攝農委會資料