宜蘭規模5.2地震是8月餘震 氣象局：2天內仍有餘震機會

今天上午10時25分發生規模5.2地震，地點在台灣東部海域深5.9公里處，最大震度宜蘭、花蓮3級。中央氣象局說，該地震為8月5日規模6.1的地震餘震，不排除兩天內還有規模3到4餘震發生。

氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時說，該地區5月份到6月份曾經發過很多小地震跟群震，數量有70、80個之多，規模幾乎都在3到4，少數超過規模4但不會超過4.5，氣象局一直知道有這群地震。

陳國昌說，6月後群震逐漸減少，8月5日再發生規模6.1地震，是弧後擴張造成的拉張型正斷層形式破裂地震，隔天6日也有個大餘震，規模達5.5，這個餘震後有發生少數規模3到4餘震，今天又度發生餘震，不過群震現象已經不見。5月份的地震是為了醞釀8月地震能量釋放。

陳國昌說，8月5日之後，群震現象就消失，能量得到適當釋放，但還沒有完全，該地區沒有群震，但會直接拉張破裂。估計後續應該餘震不多，兩天內規模有超過規模3到4餘震已經很大了。