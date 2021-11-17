患慢性阻塞性肺病 支氣管鏡熱蒸氣消融術讓他可深呼吸

66歲高姓男子患有慢性阻塞性肺病，到新竹台大分院治療，在標準治療下即使以三種不同的吸入性藥物控制，生活品質仍然不佳，經醫師建議院接受支氣管鏡熱蒸氣消融術，術後隔天即順利出院，也未有不適，因肺氣腫造成生活品質不佳也在術後一個月明顯改善，高男說，現在可以深呼深吸，也可在家附近快步走約1100公尺左右，不會感到太喘。

新竹台大分院今開記者會，邀來高男分享接受熱蒸氣消融術治療慢性阻塞性肺病的經驗。胸腔內科醫師張立禹說，慢性阻塞性肺病是因吸入香菸或其他有害微粒、氣體引發肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，肺部實質受到慢性發炎破壞。其好發在40歲以上族群，盛行率為6.1%至9.5%，且常見的共病症有心血管疾病、代謝症候群、肺癌、支氣管擴張等。

過去在慢性阻塞性肺病中，嚴重肺氣腫族群的病人在藥物控制效果不理想時，只能考慮接受傳統肺減容手術。但是嚴重肺氣腫的病人往往因年紀較大及高血壓、 冠心症、代謝症候群等共病症，導致傳統肺減容手術的風險太高，術後的恢復期也長，真正能受惠的病人有限。

張立禹說，有鑑於此，新竹台大分院新竹醫院特別引進支氣管鏡熱蒸氣消融術，治療方式在術前須先透過電腦斷層及程式分析，決定目標肺葉及治療的劑量，再透過支氣管鏡與專門導管，將100℃水蒸氣注入目標肺葉，利用熱蒸氣對嚴重度較高的肺葉造成局部發炎反應，使目標肺葉在數周到數個月後逐漸萎縮，以改善肺部機能。該項治療對共病症的接受度較高，術式本身風險低，恢復時間短，而且治療效果良好，2017年已被納入全球慢性阻塞性肺病治療指引的治療選項中。

新竹台大分院長余忠仁說，新竹台大在慢性阻塞性肺病的照護已發展多年，且獲得慢性阻塞性肺病照護醫院認證。這次胸腔介入團隊和慢性阻塞性肺病照護團隊積極使用國內全新的內視鏡慢性阻塞性肺病治療技術，使慢性阻塞性肺病的病患能藉著內視鏡處置配合藥物控制，有機會獲得更好的生活品質。