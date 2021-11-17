想抽888農遊券還有機會！到這裡買釋迦即可參加抽獎

想抽農遊券還有機會。農委會今天宣布「好釋農遊 」活動，只要向「農遊券合作業者」、「農良直賣所」或「好釋連蓮預購平臺」購入一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，可獲得登記第二波58萬張農遊券資格。

農委會推出第一階段農遊券88萬張，每張面額888元月初已抽完，原本對外宣布下載農遊券APP，消費滿千元，就能獲得雙重中獎機會，一是農委會提供的5000份、總價值1800萬的農村好禮；另外，能在明年2月9日開春紅包大放送中，再抽58萬份、面額888元的農遊券。

農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品，業者表示，冷凍釋迦外銷比較有機會，比較沒有防檢疫問題，同時也耐儲運，還可分散產季，但要看國外市場是否能接受。

另外，現場也請來國內各大通路，水果截切廠商，預計要賣切塊的鮮果釋迦，業者表示，上架約可賣3、4天，釋迦切開後容易變黑變黃，因此鮮果需要盡快食用。

農委會主委陳吉仲說，鳳梨釋迦推出專屬的「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，只要在「農遊券合作業者」消費一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，登錄發票(品項須註明鳳梨釋迦)，獲得第二波農遊券抽獎機會。

大陸海關總署9月19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，9月20日起暫停輸入，為加強內銷，農委會推出加碼措施，外銷5000公噸，其中包括鮮果3000公噸、冷凍釋迦2000公噸；由於現在還未到鳳梨釋迦的產季，目前內銷鮮果預購平台9萬2969箱。

而在「農良直賣所」、「好釋連蓮預購平臺」購買鳳梨釋迦時，出貨時隨箱附1張登記QR-Code，完成登記並提供購買證明者即獲農遊券抽獎資格。