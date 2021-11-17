快訊

全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想抽888農遊券還有機會！到這裡買釋迦即可參加抽獎

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品。記者彭宣雅／攝影

想抽農遊券還有機會。農委會今天宣布「好釋農遊 」活動，只要向「農遊券合作業者」、「農良直賣所」或「好釋連蓮預購平臺」購入一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，可獲得登記第二波58萬張農遊券資格。

農委會推出第一階段農遊券88萬張，每張面額888元月初已抽完，原本對外宣布下載農遊券APP，消費滿千元，就能獲得雙重中獎機會，一是農委會提供的5000份、總價值1800萬的農村好禮；另外，能在明年2月9日開春紅包大放送中，再抽58萬份、面額888元的農遊券。

農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品，業者表示，冷凍釋迦外銷比較有機會，比較沒有防檢疫問題，同時也耐儲運，還可分散產季，但要看國外市場是否能接受。

另外，現場也請來國內各大通路，水果截切廠商，預計要賣切塊的鮮果釋迦，業者表示，上架約可賣3、4天，釋迦切開後容易變黑變黃，因此鮮果需要盡快食用。

農委會主委陳吉仲說，鳳梨釋迦推出專屬的「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，只要在「農遊券合作業者」消費一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，登錄發票(品項須註明鳳梨釋迦)，獲得第二波農遊券抽獎機會。

大陸海關總署9月19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，9月20日起暫停輸入，為加強內銷，農委會推出加碼措施，外銷5000公噸，其中包括鮮果3000公噸、冷凍釋迦2000公噸；由於現在還未到鳳梨釋迦的產季，目前內銷鮮果預購平台9萬2969箱。

而在「農良直賣所」、「好釋連蓮預購平臺」購買鳳梨釋迦時，出貨時隨箱附1張登記QR-Code，完成登記並提供購買證明者即獲農遊券抽獎資格。

陳吉仲說，國內釋迦栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，外銷量約占總產量23%，其中鳳梨釋迦主產期為12月至翌年4月，現在為早生果，預計12月起進入盛產季，國人可多採購。

農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會，現場展出加工業者製作的鳳梨釋迦樣品，包括整顆冷凍的鳳梨釋迦、釋迦乾、釋迦果汁，釋迦冰棒等產品。記者彭宣雅／攝影
農委會今天宣布「好釋農遊 」活動，只要向「農遊券合作業者」、「農良直賣所」或「好釋連蓮預購平臺」購入一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，可獲得登記第二波58萬張農遊券資格。記者彭宣雅／攝影
農委會今天宣布「好釋農遊 」活動，只要向「農遊券合作業者」、「農良直賣所」或「好釋連蓮預購平臺」購入一箱6公斤/700元以上鳳梨釋迦禮盒，可獲得登記第二波58萬張農遊券資格。記者彭宣雅／攝影

釋迦 鳳梨 農委會 農遊券

延伸閱讀

【專家之眼】反萊豬美國會生氣？陳吉仲言重了

陳吉仲說「菜價親民」煮婦感受不同 網：貴到我想自己種

當年「打死都要擋」如今捍衛萊豬開放 陳吉仲回應了

陳吉仲談物價：菜價親民 豬價合理

相關新聞

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

在車上販售便當的女性車勤制服一直都是以裙裝在車上工作，也是台鐵現存唯一沒有褲裝可以穿的職種。台灣鐵路產業工會今召開記者會...

宜蘭規模5.2地震是8月餘震 氣象局：2天內仍有餘震機會

今天上午10時25分發生規模5.2地震，地點在台灣東部海域深5.9公里處，最大震度宜蘭、花蓮3級。中央氣象局說，該地震為...

北市百貨賣場週年慶安檢 四家不合格重罰12萬

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，各大百貨及賣場折扣下殺，民眾無不把握此時進行消費，為保障市民消費安全，台北市政府自今年...

鳳梨釋迦即將進入產季 農委會各式補貼一次看清

中國大陸對我鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，其中鳳梨釋迦即將進入產季，農委會籌十億元強化內外銷措施，協調貿易商要外銷5000...

癌友化療不再受苦 北醫啟動癌藥基因研究收案130人

癌症精準醫療進入新篇章！未來病患只要抽一次血，即可針對13種癌別共45種治療藥物的有效劑量、副作用及治療效果進行評估與預...

影／促銷鳳梨釋迦 農委會「好釋農遊」加碼抽農遊券

農委會主委陳吉仲今天舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工「三支箭」，內銷方面邀全民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。