女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

在車上販售便當的女性車勤制服一直都是以裙裝在車上工作，也是台鐵現存唯一沒有褲裝可以穿的職種。台灣鐵路產業工會今召開記者會，呼籲打破性別刻版印象，適逢發新制服的時期，盡速給予女性車勤員冬季褲裝制服及不分男女要有足夠的機能性禦寒大衣，制服未到位時要有保暖的配套措施，不要讓員工再冷三年。

根據產工曝光的「女車勤一封信」內容指出，員工從好久以前就在爭取冬季制服能有至少一件長褲，按照天氣決定要穿裙子或是褲子，結果幾年過去，冷氣團來時依然只能穿著裙子站月台，也常常被旅客問說「小姐，妳不會冷喔？」連旅客都能看的出來在月台上「sen轟」很冷，但爭取褲裝制服卻遲遲沒有下文。

信中指出，有一年冷到北台灣好多地方都下霰，剛好跑到一班海線莒光號，站月台的時候風超大，列車長看不下去直接把她手裡的暖暖包塞給該員工，叫她不要站了趕快上車，當下心裡真的一陣暖流通過。今年聽說因為反聖嬰現象冬天又會特別冷，冬天制服在只有裙子加褲襪規定只能穿膚色的前提下，能加的禦寒衣物真的非常有限。

信還說，很希望明年冬天制服就能有褲子穿 ，而不是被迫接受一年四季都穿裙子。該員工說，今年冬天如果能先稍微放寬服裝方面的規定，像是真的非常非常冷的時候，能讓怕冷的人可以用深色長褲代替現行的制服裙，或是至少站月台時能穿便服外套禦寒的話，就太好了。

台鐵產工理事劉安庭質疑，年底EMU3000型城際列車上線，台鐵稱是列車服務的嶄新里程碑，但提供服務的車勤人員卻仍須在寒風中受凍，真的能提供溫暖的服務嗎？冬天車勤人員不分男女站月台都沒有足夠的禦寒措施，不僅車長看不下去，連旅客也會上前關心，希望新增冬季制服褲裝不是夢，發放新制服前也能有配套措施。

產工代表廖于陞發表過去產工做的問卷調查，車勤人員對於只有裙裝的制服有五大問題，其中有超過九成認為冬天天冷、裙裝不保暖，再來是絲襪易耗損壞、活動不方便及走光、如廁等問題。

調查結果顯示有褲裝的好處主要能解決裙裝帶來的不便，加強保暖、活動方便。如果可以新增褲裝，有超過七成的車勤員工希望提供冬夏兩種褲裝。或是規定顏色可以穿自己的褲子也較可依季節去做更換。其中有特別有提到希望設計時可以納入女性生理期考量。

產工說，總合員工意見，員工對於制服的改善有三點訴求，一是讓員工參與討論制服設計以及多個樣式來票選，二是制服可依照季節來設計不同材質及樣式，最後車勤方面希望能提供褲裝。

立委王婉諭呼籲，運輸同業舉凡高鐵跟各國空服員都可以自由選裙褲的案例，台鐵應該要看到員工心聲，不要以制服定位性別角色。立委范雲委員認為，交通部性別委員會應該立即介入，改善只有裙裝制服的問題，加強保暖。立委高虹安也提到，總統府早在2019年就開放禮賓自由選擇裙褲，台鐵作為公部門更該帶頭做起，女性裙裝絲襪不保暖也容易銷耗，應減少性別化開銷。

立委邱臣遠指出，禦寒大衣要有機能性，台鐵改革不要連制服都做不好，交通委員會會持續追蹤。立院洪孟楷透過影片強調應打破性別刻板印象，運輸安全不能讓員工受凍，教育部都開放外套樣式禦寒，台鐵也應開放保暖配套。

對此，台鐵表示，11月9日附業營運中心特與需求單位勞方代表召開會議協商，經會議中勞資雙方溝通對談，勞方同意台鐵以目前既有款式制服辦理「111年至114年制服採購」事宜，以達及時發放制服給予員工目標。