快訊

全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孕媽身懷巨嬰恐難產、大出血 醫建議注意控糖控體重

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
林峻宏醫師表示，寶寶出生後即入保溫箱加強觀察與照護，目前已回到媽媽懷抱健康返家。圖／部立台北醫院提供
林峻宏醫師表示，寶寶出生後即入保溫箱加強觀察與照護，目前已回到媽媽懷抱健康返家。圖／部立台北醫院提供

31歲的高小姐日前挺著38週大的孕肚，到衛生福利部台北醫院產檢，被醫師告知因身懷巨嬰，可能導致難產、產後大出血等併發症，經剖腹產下重達4400克的大寶寶，在保溫箱進行兩週加強觀察與照護之後，已回到媽媽懷抱健康返家。醫師提醒，孕期期間要配合醫師建議，進行飲食調整、血糖監測等，降低難產風險。

婦產科醫師林峻宏說明，問診時了解，高小姐以往進行產檢與妊娠糖尿病篩檢的結果都在正常範圍，此次的檢查卻意外發現胎兒太大，依據胎兒超音波檢測，以測量到的胎兒肚圍、頭圍、大腿長等數值預測，38週又3天的胎兒體重已大於4000克，比一般同週數的胎兒重約1000克。

由於媽媽本身只有體重過重，懷孕前沒有糖尿病史，判斷可能因遲發性妊娠糖尿病導致，為避免胎兒過大可能會導致難產、巨嬰，或寶寶出生後低血糖而影響腦部發育等問題，因此建議盡速進行篩檢後安排剖腹生產。

林峻宏解釋，孕媽咪即使妊娠糖尿病篩檢的數值都正常，也是有可能會產生巨嬰寶寶。巨嬰寶寶的形成原因還有很多，可能來自於父母本身的體重、種族，以及懷孕期間母體平均血糖濃度，如果媽媽生育過過重的嬰兒也有可能，另外是懷孕前體重過重、多胎妊娠、男嬰或是媽媽年齡小於20歲，甚至是飲食控制不佳也是可能原因，必須找出原因才能改善或預防。

林峻宏提醒，糖尿病孕媽咪們要留意體重控制，加上良好的控制血糖，才能減少母體與胎兒生產的風險。每次產檢都要測量體重，也可以選擇進行自費高階胎兒超音波，在產檢過程中，若醫師有提醒胎兒的預估體重過重，一定要定期規律接受產檢、持續追蹤胎兒生長，並配合醫師建議，進行飲食調整、血糖監測等，降低難產風險。例如減少澱粉攝取、減少脂質攝取、增加蛋白質、鐵質與鈣質，嘴饞時吃必要且營養的食物，也能降低胎兒過大的機率。

醫師 糖尿病

延伸閱讀

孕婦打莫德納出憾事！寶寶出生1天亡「凝血功能異常」

氣候行動顢頇學步 環團批蘇揆「巨嬰」

只要遵守「三不」原則，孕期也能享受完美性愛！

廣告小妹試管艱辛迎來寶寶　產檢卻被告知「寶寶心跳沒了」

相關新聞

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

在車上販售便當的女性車勤制服一直都是以裙裝在車上工作，也是台鐵現存唯一沒有褲裝可以穿的職種。台灣鐵路產業工會今召開記者會...

宜蘭規模5.2地震是8月餘震 氣象局：2天內仍有餘震機會

今天上午10時25分發生規模5.2地震，地點在台灣東部海域深5.9公里處，最大震度宜蘭、花蓮3級。中央氣象局說，該地震為...

北市百貨賣場週年慶安檢 四家不合格重罰12萬

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，各大百貨及賣場折扣下殺，民眾無不把握此時進行消費，為保障市民消費安全，台北市政府自今年...

鳳梨釋迦即將進入產季 農委會各式補貼一次看清

中國大陸對我鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，其中鳳梨釋迦即將進入產季，農委會籌十億元強化內外銷措施，協調貿易商要外銷5000...

癌友化療不再受苦 北醫啟動癌藥基因研究收案130人

癌症精準醫療進入新篇章！未來病患只要抽一次血，即可針對13種癌別共45種治療藥物的有效劑量、副作用及治療效果進行評估與預...

影／促銷鳳梨釋迦 農委會「好釋農遊」加碼抽農遊券

農委會主委陳吉仲今天舉行「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布啟動鳳梨釋迦內銷、外銷、加工「三支箭」，內銷方面邀全民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。