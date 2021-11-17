淋巴水腫成「象腿」 顯微手術替淋巴液繞道消腫

人體的淋巴系統遍布全身，但當病患接受手術或放射線治療後淋巴循環系統遭受破壞，淋巴液無法順利回流造成淋巴水腫，也就產生俗稱的「象腿」。高雄長庚整形外科科副主任楊家森表示，過去得將肢體腫張的部分切除，現在則透過超顯微手術的引流方式，消除腫脹。

70歲的唐女士，20多年前因乳癌手術開刀，造成左上臂淋巴水腫，但一直沒有處理。然而手臂的腫脹讓她工作不方便，且天氣變化時容易腫痛長時間睡不好，更容易發生蜂窩性組織炎時常發燒。後來特地遠從台東至高雄長庚醫治，今年3月接受超顯微手術，至今半年恢復良好，除淋巴水腫大幅改善外，長年嚴重失眠的狀況也明顯獲得改善。

楊家森醫師表示，全世界平均每30人就有1人罹患淋巴水腫，除先天性因素外，後天則常見於接受過淋巴廓清術的病人，如癌症病人。

他說，因手術切除淋巴結或經放射線治療後，造成淋巴途徑破壞，引發淋巴回流受阻進而產生淋巴水腫，像是乳癌患者容易上肢水腫、腹腔癌症則容易造成下肢水腫。

淋巴水腫因為淋巴液無法回流，時間越久便容易對免疫系統造成壓力，進而容易引發蜂窩性組織炎。楊家森表示，之前有許多病人幾乎一個月發生一次蜂窩性組織炎，一旦發炎、發燒，便須住院接受抗生素治療一周，因此病患病人建議應及早接受手術。

楊家森表示，過去治療淋巴水腫須將腫脹部位筋膜以上的組織切除再植皮，僅留下有功用的肌肉部分，不僅傷害大也不美觀。

現在使用的超顯微手術，靜脈吻合術（LVA）則是目前治療淋巴水腫有效的術式。楊家森表示，靜脈吻合術是將淋巴管分離出再與鄰近的小靜脈吻合，等於是找一條替代道路讓重新淋巴液回流至靜脈系統。

由於傷口約5公分，術後幾乎不疼痛，隔日即可下床，住院天數約3至4天，具有傷口小、對病人傷害小以及恢復時間快的優點。但因為淋巴管非常細小，僅有0.03至0.08公分，因此醫師必須使用高倍顯微鏡進行，手術時間約需6至8小時。

楊家森表示，淋巴水腫一開始就像一般水腫，抬高肢體時水腫會消退，但久了之後則會越來越緊繃。因此過去若曾接受過癌症手術、電療、化療等，且發生肢體腫脹，就要及早至整形外科進行評估是否為淋巴水腫。