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高鐵新服務！ 即起自動售票機也能買敬老、愛心票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵購票服務再升級，即日起自動售票機也能買敬老、愛心票。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵購票服務再升級，即日起自動售票機也能買敬老、愛心票。圖／台灣高鐵公司提供

為提供敬老、愛心票旅客更便利的購票服務，台灣高鐵公司宣布，即日起推出新措施，凡符合敬老、愛心票優惠資格的旅客，只要曾在高鐵車站窗口持相關證件購、取票，高鐵公司將註記該身分證字號，於次日起至有效期限內，再度購票時即可直接在各車站自動售票機購買。

同時，高鐵表示，自動售票機也新增有效期限提醒及條碼掃描功能，旅客購票時可直接掃描輸入身分證號條碼及TGo會員帳號，省去手動輸入資料的不便，歡迎敬老、愛心票旅客多加利用。

高鐵說，為使敬老、愛心票旅客購、取票更加便利，高鐵公司已在2019年先行開放曾在高鐵車站窗口持相關證件購、取票的敬老、愛心票旅客，可利用「T Express」行動購票App及自動售票機取票，同年再導入便利商店免持證件取票服務。

高鐵說，即日起服務再升級，除開放自動售票機直接購買敬老、愛心票服務，也更新自動售票機、便利商店多媒體機、網路訂票系統及「T Express」行動購票App的使用者介面，旅客可在交易時或個人資料設定介面中查看證號有效期限，方便敬老、愛心旅客確認適用自助購票服務的效期。

高鐵說，敬老、愛心票是公司依法提供半價優惠票，為確保相關資料正確性，依規定旅客購、取票時，均需出示符合規定證件以供確認。考量優惠資格可能變動，適用優惠之註記採效期制，敬老、愛心票旅客於車站窗口購票後至隔年年底，均可直接在自動售票機購票，或使用在便利商店、「T Express」、自動售票機取票的便利服務；若愛心票旅客之身障手冊有效期限短於隔年年底，則以身障手冊之有效期限為限。

高鐵提醒，敬老、愛心票旅客乘車時，仍應隨身攜帶證件以備查驗；旅客同時購買多張敬老、愛心票，若有部分身分證字號未被註記，仍請旅客至車站窗口或高鐵合作便利商店，出示符合規定之證件後取票。此外，旅客若直接至車站窗口購買或領取敬老、愛心票，仍應出示符合規定之證件，以便確認並持續更新註記資料。

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