敗血症致死率高 中國附醫研發出智抗菌系統獲獎

台灣敗血症患者每10萬人致死率達29.2%，也因為病徵模糊、多元，經常難以鑑別，不利患者的拯救。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，近日整合該院藥劑部、人工智慧醫學診斷中心等單位，開發出一組「智抗菌決策輔助系統」，除了能加速感染源鑑定時間，協助醫師判斷，嘉惠患者，也因此獲得台北生技獎的跨域卓越獎項下的優等獎肯定。

周德陽上午說，敗血症是一種致死率極高的感染症，近期醫學權威雜誌The Lancet刊登了一所美國研究機構對全球196個國家最新統計，指出全世界每5個人的死因中，就有1人是因為敗血症而死。另根據台北市萬芳醫院研究結果顯示， 10萬名台灣人中有643例新發敗血症。

他說，傳統住院患者發生感染症時，醫師基於救急，第一時間會依據自身經驗初步判斷可能的感染源，並投以相應的抗生素，但仍有一定比例的病患在發病初期無法確診，容易錯過黃金治療時間。

周德陽說，現行臨床醫學檢驗流程針對感染源進行菌種鑑定與微生物製劑敏感性試驗後，約需3到5天將檢測資訊提供給臨床醫師進行抗生素治療評估。但該院目前一台機器就可以處理原先兩台機器才能執行的任務，並且提升抗生素合理使用。也可以透過這組系統串接質譜儀資料，同時鑑定細菌種類及預判是否可能帶有抗藥蛋白，能將整個流程縮短為1小時，讓醫師與病人更快速掌握是否用對藥物，以降低醫療成本與致死率。

他說，目前該院已將智抗菌決策輔助系統與長佳智能公司合作，朝取得美國FDA及台灣TFDA許可證努力，並推動商品化進展。