台中榮總攜手輝瑞成立罕疾基因治療中心 翻轉沉重人生

根據統計，目前已知的6000多種罕見病中，近八成是基因遺傳造成。台中榮總與輝瑞大藥廠合作，昨天成立罕見疾病基因治療中心並舉行合作備忘錄簽約，期許未來有效運用資源，有機會透過基因療法翻轉患者人生。

台中榮總院長陳適安指出，精準治療是近年醫療領域發展趨勢，患者可透過個人化治療計畫達到更有效的治療成果，成立基因治療中心為了精進研究發展。台中榮總2011年即成立罕見疾病暨血友病中心，長期推動罕見疾病研究與治療，基因療法不一定適用所有疾病，但可能有機會創造出新的治療型態，翻新治療進程。

陳適安認為，在精準治療趨勢下，希望未來的基因療法有機會成為基因遺傳型罕見疾病患者的福音。輝瑞目前發展重組腺相關病毒 （rAAV）載體基因療法平台，有機會促使藥物製程和法規審查核准途徑簡化，找到罕疾治療方法。

輝瑞已在全球A型血友病、B型血友病及裘馨氏肌肉萎縮症等基因療法第三期臨床試驗。台灣輝瑞總裁葉素秋表示，台中榮總設有罕見疾病暨血友病中心，長期關注罕見疾病治療與研究，此次攜手成立罕見疾病基因治療中心，盼有機會協助全台有需求的病友。

陳適安表示，台中榮總一直深耕罕見疾病領域，這次與輝瑞合作，期望與不同領域專家合作共創更有前瞻性、安全性的治療選擇，為有需要的患者提供更多治療選擇。