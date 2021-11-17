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影／遛狗追不上愛犬腳步 竟是類風濕性關節炎作怪

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
54歲的林姓婦人罹患類風濕性關節炎，林女右手中指關節骨頭被侵蝕，已缺了一小塊。圖／彰化醫院提供
54歲的林姓婦人罹患類風濕性關節炎，林女右手中指關節骨頭被侵蝕，已缺了一小塊。圖／彰化醫院提供

彰化縣54歲的林姓婦人遛狗時卻發現自己近來因手腳遲鈍腫痛，腳步已跟不上小狗，原本以為是關節退化，就醫後才發現竟是類風濕性關節炎，她很害怕自己像已逝知名作家劉俠變成全身難以動彈的失能狀態，衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱說，只要掌握早期治療的黃金期，現今不太會走到全身失能的狀態。

秀水鄉林姓婦人到彰化醫院抽血檢查發現她的類風濕因子陽性反應，X光顯示兩手的食指及中指關節些微腫脹變形，雙腳也是，而且呈對稱性，右手中指關節骨頭更有被侵蝕情況，缺了一小塊，確診為類風濕性關節炎。

林姓婦人一聽到自己罹患類風濕性關節炎時心情非常沮喪，立即想到的就是已逝作家劉俠坐輪椅無法動彈的畫面，很怕自己會變成那樣，不過由於是早期發現，經服藥治療後，目前病情獲控制，疼痛感也減輕。

王仕凱說，類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，免疫系統失調產生自體抗體而去攻擊自己的關節，造成關節發炎、破壞，甚至變形，好發在中年女性，好發部位在手指、手腕、腳趾等四肢小關節，典型症狀是關節及其周邊在晨間出現僵硬不適的感覺超過1小時以上，關節對稱性腫脹及疼痛，如果越晚就醫，易導致關節變形受損，更嚴重的還可能侵襲心臟、肺、腎臟、肝臟、血管、神經等。

「類風濕性關節炎若錯過早期治療黃金期，恐難阻斷關節變形的進程」，王仕凱說，知名作家劉俠年幼時患類風濕性關節炎，因過去只有止痛藥，終其一生以輪椅代步，但現今類風濕性關節炎已經有很好的治療藥物，通常以類固醇及免疫抑制劑治療，都能有很好的效果，但最重要的就是要把握早期發現早期治療黃金期。

類風濕性關節炎是健保署認定的重大傷病，台灣大約有10萬人罹患此病，王仕凱說，有部分病因是遺傳免疫系統基因的缺陷，親人若有類風濕性關節炎，就必須特別注意，民眾一旦發現手腳關節活動情況有異，不要以為只是關節退化或是肌腱發炎，隨便買些成藥服用，一定要就醫釐清病源，才能對症下藥。

衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱說，只要掌握早期治療的黃金期，類風濕性關節炎現今治療效果普遍都很好。圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱說，只要掌握早期治療的黃金期，類風濕性關節炎現今治療效果普遍都很好。圖／彰化醫院提供
54歲的林姓婦人罹患類風濕性關節炎，林女左手中指關節些微變形。圖／彰化醫院提供
54歲的林姓婦人罹患類風濕性關節炎，林女左手中指關節些微變形。圖／彰化醫院提供

類風濕性關節炎 類固醇

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