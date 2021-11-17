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烏金來了！嘉義縣養殖烏魚子產季登場 量少價格漲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖。圖／蔡義柏提供
嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖。圖／蔡義柏提供

東北季風起，嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵曝曬加工，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，今年烏魚量質均佳無病害，因飼料上漲、氣候異常，飼養成本增加，又碰上疫情，漁民棄養增多，量少價漲，濕烏魚卵產地價8兩重約950元，較去年漲3至4成。

嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地養殖，漁民採收雌烏大多養3至4年，透過分池人工篩選雌烏，過去偏好高密度養殖，現在多採低密度，讓烏魚品質更好。

烏魚子大盤商蔡義柏說，烏魚養殖放養量少，上半年新冠本土疫情衝擊，銷售量銳減，現在疫情緩和，餐廳、外燴等需求量增加，量少價漲，進口烏魚子因疫情減少進口，產地盤價較去年上漲，濕卵8兩重950元。

蔡義柏表示，取卵需人工剖魚，烏魚子產季期間，需求大量工人，但因漁村人口老化，缺工普遍，每天工資平均1500元，取卵加工處理後的烏魚子，送各地市場銷售。

養殖烏魚神農獎得主林篤毅說，烏魚養殖因進口飼料不斷漲價，氣候異常，加上疫情影響，需求量少，價格低不符成本，不少漁民養殖意願低棄養，造成烏魚子量少價漲，產地濕烏魚卵漲幅約3至4成。

縣府漁業科說，台灣是唯一烏魚人工養殖到取卵的國家，近年養殖技術提升及加工業製程不斷改良，烏魚子供應量大幅增加，風味口感超越野生烏魚子，成為市場主流。冬天東北季風吹拂及陽光充足，成了製作高品質烏魚子絕佳條件，烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，前三者是大家熟知的「烏魚三寶」。

嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖。圖／蔡義柏提供
嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖。圖／蔡義柏提供
嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖。圖／蔡義柏提供
嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖。圖／蔡義柏提供

疫情 漁民 嘉義

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