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帶著理想與使命入行 壽山動物園保育員添新血
高雄市壽山動物園正大改造，預計明年9月重新開張，即使沒對外開放，動物照養、搬家等任務仍由保育員挑大梁。近期招兵買馬2個保育員職缺，入行起薪僅26K，吸引約30人應徵，最後由紀芳婕、籃尹翊出線，上周已報到，正在訓練中。
26歲紀方婕是桃園人，澎湖科大畢業後，曾在新竹六福村、花蓮海洋公園服務，對照顧動物有熱情與使命感。36歲籃尹翊是屏科大畜產系畢業，前一份工作在高科大從事資訊及行政工作。紀方婕目前在飼料室學習，籃尹翊則跟著前輩林裕強等人，學習照顧非洲象阿里等。
籃尹翊說，面試前查了許多關於動物園的報導，很幸運能錄取，剛入行對環境充滿新鮮感，目前正學習照顧阿里等，需要一點時間來取得阿里的信賴，會用更多耐心照顧動物，希望牠們都能健康平安。
壽山動物園現有43名員工，當中22名保育員是照顧動物主力。園長莊絢智說，保育員算廣義公務員，屬於職工，待遇不算高，剛入行起薪加上危險加給，實領約26K，老一輩穩定性高，通常做到退休，人與動物情感像家人，離不開彼此。年輕一輩保育員流動率相對高，遇到更嚮往的工作便離去，近年陸續有保育員退休或異動才開缺徵才。
保育員在公務系統職稱是技工或工友，初任薪資工友2萬5365、技工2萬8903，若照顧具危險性動物，有1800至2500不等加給，剛入行待遇26至32K之間，以每年調薪500元計算，做到頂大概4萬。
保育員像是動物保母，不只是餵食、健康照護、環境清理，還要協助籠舍環境豐富化，包含簡易木工、設計餵食器及遊具等，這些都需要經驗累積。
對愛動物者而言，保育員是夢幻職業，低薪困境也讓保育員有感嘆。本報之前曾關注保育員議題，壽山、台北木柵等公立動物園保育員醞釀串連，呼籲修訂13年沒調整的危險加給，市府也允諾協助發聲，會盡力照顧保育員權益。
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