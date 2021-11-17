醫師爆科技業高壓黑暗面 高管、工程師動脈阻塞險沒命

科技業到底有多操？距離台南南科最近的醫院台南市立安南醫院心臟血管中心昨天舉辦記者會，介紹的外科病患，竟然都與南科相關，有工程師、高階主管，連幫南科建廠的廠商都因長期工作壓力，賠上健康；有一人是工作到凌晨3點，突然胸痛倒下失去心跳呼吸，還好送到醫院，撿回一條命。還有工程師持續胸痛一個月，都沒時間去看醫生，直到生日當天科技廠放「生日假」，就醫才發現3條冠狀動脈全都嚴重阻塞，醫院表示，半年來接獲嚴重心血管疾病的南科患者已有15人。

安南醫院副院長、也是心臟外科醫師陳偉華表示，科技業雖然高薪、福利好，被稱為「新貴」，但是工作壓力大、時間長，往往無法兼顧健康，醫院因為距離南科近，加上心血管患者病況緊急，通常無法轉往其他更遠的醫院，而接到不少南科科技人的心血管病患，其中多數長期有高血壓、又抽菸，是心血管的高風險群，一旦倒下往往就是體內潛藏的未爆彈炸開，病況都很嚴重。

出席記者會49歲的陳先生病況最嚴重，幫南科建廠，是工地的大工頭，因為有時間壓力，經常超時工作，今年1月工作到凌晨3點，突然覺得胸痛，之後就失去意識，救護人員到現場時已沒有呼吸心跳，還好醫院很近，半個多小時就送進急診搶救，電擊救回心跳後，因為三條冠狀動脈全部塞住，緊急繞道手術後撿回一命。

陳偉華表示，一般在院外失去心跳，存活率只有7%，陳先生真的很幸運。

另名患者曾先生的情況也很嚴重，48歲的他是南科科技廠的高階主管，工作時突然胸痛，送醫發現竟然是高死亡率的主動剝離，而且剝離地很嚴重，右下肢幾乎完全缺血，經過心臟外科團隊搶救，撿回一命，曾先生說「大病一場後才發現真的要調整自己的生活」，現在把塵封多時的腳踏車找出來，經常騎車運動，也考慮到底要不要再回科技廠工作。

另外，45歲的蔡先生是南科的研發人員，他自嘲「發病之前，公司每次提供的健檢結果都是紅字，卻沒多在意」，後來胸痛持續一個月，仍不以為意，一直到生日公司放他生日假，才在家人催促下就醫，發現三條冠狀動脈竟然全部都塞住，讓他也嚇到，手術後目前狀況穩定。