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明變天！下波冷空氣下周一報到 恐逼大陸冷氣團急凍4天

明變天！下波冷空氣下周一報到 恐逼大陸冷氣團急凍4天

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨衛星雲圖。圖／氣象局
今晨衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今台灣東部海面有降水回波，東北部受到部分微弱回波影響；東北部有局部降雨。

吳德榮說，今晨截至4時40分平地最低氣溫出現在苗栗西湖鄉16.7度。其他各地區的平地最低氣溫北部（新北雙溪區）19.4度，中部（南投竹山鎮）17.8度，南部（高雄田寮區）17.7度，東部（花蓮壽豐鄉）17.5度及台北市（南港區）20.8度。

 

吳德榮說，今華南中層雲東移，北部雲量逐漸增多、有零星飄雨的機率，山區較明顯；中南部晴時多雲；東半部有局部短暫降雨。晚起北部、東半部轉有局部雨。

吳德榮說，今日各地舒適至微熱、早晚偏涼；各地區氣溫北部19至27度，中部18至31度，南部18至32度，東部18至29度。

 

吳德榮說，明天、後天東北季風南下，冷空氣很弱，北台因雲多降雨而稍轉涼，其他地區氣溫變化很小；明北、東及中部山區有局部雨，中部平地亦有零星降雨的機率，周五大台北及東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮說，周末東北季風減弱，天氣逐日回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。

 

吳德榮說，下周一到四鋒面通過、強冷空氣南下；下周一氣溫遽降，北、東有雨，天氣濕冷；下周二起各地逐漸轉乾冷。冷空氣目前模擬強度已很接近「大陸冷氣團」，模式持續調整中，應密切觀察。

吳德榮 東北季風

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