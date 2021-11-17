《綜藝大熱門》資深樂手食道癌病逝 罹癌者9成為男性

資深樂手阿本老師（陳本恩）曾與許多藝人合作，更常在各大節目擔任伴奏，14日卻傳出因食道癌病逝，震驚演藝圈。根據國民健康署統計，食道癌罹癌者9成以上為男性，且初期大多無症狀，若民眾長期吞嚥困難、或吞嚥時有異物感，應提高警覺及早就醫檢查，把握治療黃金期。

依衛福部國健署癌症登記、及衛生福利部死因統計資料，107年有2778人罹患食道癌及109年有1954人死於食道癌。其中罹癌者9成以上為男性，好發於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

國健署指出，遠離致癌因子、規律運動及落實健康生活，是必要的防癌步驟。目前已知的食道癌致癌因子，包括抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物（如醃漬、煙燻食物）、過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等，尤其抽菸、飲酒及嚼檳榔更是多種癌症的共通危險因子，除應儘速戒除，也請提醒身邊有接觸菸、檳、酒習慣的親友，定期做健康檢查。

國健署表示，近期氣溫驟降，不少民眾喜愛喝熱飲暖身，而世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲，定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。

國健署長吳昭軍呼籲，民眾維持健康的生活習慣，才能降低罹癌風險，也呼籲民眾勿自行上網搜尋資料，忽視身體發出的警訊。尤其食道癌患者初期大多無明顯症狀，平時需留意自身的不適症狀，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，切勿輕忽自身症狀，應提高警覺，務必及時就醫檢查，把握治療黃金期。