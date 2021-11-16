台灣茶飲店被打「人權自由價值」分數 6家手搖飲評為Never

近日一則台灣飲料店排行榜的統計引起了網路上的關注，有機構羅列近20間台灣知名手搖飲料品牌，按「人權自由之價值」，給出了從極好、好、普通、避免到絕不購買等五類評價，成功激起了上千則分享轉發。

在這份的「人權自由價值」飲料排行榜外，同一機構網站過去也曾以企業聲譽與爭議事件、是否與在人權和自由的價值觀展現相關支持等為標準下，公布五大台灣網購平台的給分，做為提供台灣消費者選擇購買與否的參考。

nowball分析台灣主要連鎖飲料店的政治行為，並將蒐集到的數據整理成可以讓消費者一目了然的飲料店索引，倡議「良心消費」。圖／取自snowball網站

這兩項結合人權與自由價值抽象評比的消費調查，源自於一家名為「snowball」（中文做「滾雪球效應」）的社群團體，兩位創辦人在官網揭櫫成立社群關注的目的，在於「結合眾人之力、發揮影響力，藉由一起組織動員，以我們的消費力為導向，以及調查研究，讓消費資訊更透明」。

具體表現在整理企業親中、中立、反共立場與行為、食品安全、員工福祉等系統指標，推薦消費善良店家以及抵制不良紅色店家。常見環保團體高舉抽象意識形態給予企業評價所在多有，「snowball」以檢驗「紅色成份」做為企業評價的消費抵制，相對罕見。

從該評分表中可以看到，在2019年因在反修例運動期間貼出「與香港人同行」，後在微博表態支持「一國兩制」而引發政治爭議的「一芳水果茶」被列入「Never」的行列，除此之外在香港亦有分店，鮮少政治表態的天仁茗茶也是在「Never」的行列。

綜觀其檢驗台灣五大網購平台（PChome、博客萊、momo購物商城、Yahoo奇摩拍賣、蝦皮購物）的項目，評分系統主要考慮 3 類標準：所有權和股東、媒體聲譽、公眾爭議和抵制呼籲以及其他。

其評分標準奠基在台灣的「反中的意識價值」之上，諸如「股東與中國企業或政府/中資有關聯」、「曾經因政治原因被抵制」、「聲援中共」、「表達支持台灣本土、自由和人權」、「其他與中國有關的負面新聞、資訊」等皆成為加分或減分項。機構給出的結論是：與專制政權的商業利益相關或受其影響的網購平台將得到較低的分數。

snowball標誌其組織目標要提高大眾對良心消費的認識，並為消費者提供一種簡單、可行的方式來產生政治影響。圖／取自snowball網站

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文章授權轉載自《香港01》