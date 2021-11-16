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台積電攜手中研院史語所 引領民眾重溫老派書寫的魅力

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
國寶《永元兵器簿》漢代簡冊，是迄今所有出土漢簡中，木簡、墨跡及編繩保存都最完整的一份漢代簡冊。記者沈昱嘉／攝影
國寶《永元兵器簿》漢代簡冊，是迄今所有出土漢簡中，木簡、墨跡及編繩保存都最完整的一份漢代簡冊。記者沈昱嘉／攝影

台積電文教基金會所主辦的「台積電青年書法暨篆刻大賞」迄今邁入第14年，今年以「老派書寫」為主題，於16日與中央研究院歷史語言研究所共同主辦教師漢字研習活動，更由中研院院士邢義田親自導覽「歷史文物陳列館」中，國內首件登記在案的國寶《永元兵器簿》漢代簡冊，近距離感受漢簡魅力。台積電文教基金會董事邢智田、執行長許峻郎、中研院史語所所長李貞德、書法名家杜忠誥皆蒞臨現場，杜忠誥更以「敏於感受、妙於想像、精於表達」傳達了書寫的獨特樂趣。

台積電文教基金會董事邢智田表示，基金會長期關注人文素養教育，書篆大賞每年透過主題設定增添活動活潑度，吸引青年對書法藝術產生興趣，更擴展文化領域的合作，促進交流與對話。此屆大賞首度與中研院史語所合作，期盼藉由「歷史文物陳列館」中歷代書寫應用的漢字文本，一窺漢字之美。中央研究院歷史語言研究所李貞德所長更表示，「歷史文物陳列館」現藏14餘萬件文物，著重於歷史脈絡的研究與展示，在策展時特別以現代語彙讓民眾有感，透過這次與台積電文教基金會合作，更希望拉近與民眾距離，讓課本中的文物活躍眼前。

今年大賞中的4組競賽包含限高中生參加的「篆隸楷組」、「行草組」，以及限40歲以下、高中以上參加的「篆刻組」、「臨帖組」則為13～22歲在學生可參加，共設84個鼓勵獎項，歡迎潮世代書篆好手於12月13日前報名。

台積電文教基金會董事邢智田（左）與中研院院士邢義田（右）兩兄弟在不同領域各有所長。記者沈昱嘉／攝影
台積電文教基金會董事邢智田（左）與中研院院士邢義田（右）兩兄弟在不同領域各有所長。記者沈昱嘉／攝影
中研院院士邢義田（左一）親自導覽館內陳列國內首件登記在案的國寶《永元兵器簿》漢代簡冊。記者沈昱嘉／攝影
中研院院士邢義田（左一）親自導覽館內陳列國內首件登記在案的國寶《永元兵器簿》漢代簡冊。記者沈昱嘉／攝影
台積電文教基金會董事邢智田近距離感受漢簡魅力。記者沈昱嘉／攝影
台積電文教基金會董事邢智田近距離感受漢簡魅力。記者沈昱嘉／攝影
中研院歷史文物陳列館收藏了豐富文物，保持藏品原貌、呈現歷史脈絡更是其展示規劃的最大特色。記者沈昱嘉／攝影
中研院歷史文物陳列館收藏了豐富文物，保持藏品原貌、呈現歷史脈絡更是其展示規劃的最大特色。記者沈昱嘉／攝影
台積電文教基金會董事邢智田（左五）、執行長許峻郎（左一）、中研院史語所所長李貞德（右四）、中研院院士邢義田（右三）、書法名家杜忠誥（左四）等多位貴賓皆蒞臨現場，見證漢文字在歷史長流中所帶來造型美感及深邃含意。記者沈昱嘉／攝影
台積電文教基金會董事邢智田（左五）、執行長許峻郎（左一）、中研院史語所所長李貞德（右四）、中研院院士邢義田（右三）、書法名家杜忠誥（左四）等多位貴賓皆蒞臨現場，見證漢文字在歷史長流中所帶來造型美感及深邃含意。記者沈昱嘉／攝影

台積電 文物 中研院

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