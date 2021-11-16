飛安危機！機場周邊無人機違規頻傳 短短一年半已19件

遙控無人機管理機制自去年3月底上路以來，違規案件頻傳。根據民航局統計，截至今年10月底止，光是機場周邊就已發生13起違規活動，其中有4起未經申請，總計開罰164萬元；另還有6起調查中，已嚴重威脅飛安。民航局也呼籲民眾使用無人機，務必遵守法規，合法、安全的飛。

根據民航局統計，截至今年11月5日止，遙控無人機共註冊6萬6833架，已有1萬3435人取得各類操作證，其中學習操作證1161人、普通操作證4657人、專業操作證7617人。

民航局表示，近來發生多起無人機或超輕載具違規飛行案件，已造成嚴重安全威脅。若以無人機為例，從去年3月底至今年10月底止，光是機場周邊就有13起違規活動，其中9起雖有申請，但未依照程序或申請範圍活動中，包括使用時間、範圍和核准內容不同、未派協調員至塔台、活動前後未依規定通報航空站等，最高可開罰1至150萬元。

此外，本月初國國道1號內壢路段也發生一起無人機闖入並墜毀在國道上事件，所幸未造成車輛或人員損害。民航局表示，國道車流量大、車速快，無人機對往來車輛是極大的安全威脅，此案目前已經請國道高速公路警察局協助調查中，依法，違規者可處以3萬至15萬元罰鍰，並沒入遙控無人機。

除了無人機違規案件頻傳外，超輕載具的部分，今年截至10月底止，就有8案違規，相較於去年僅4件，違規案件成長了一倍之多。

民航局表示，八件違規案件中，有5件發生在中彰投，其中有一件是10月中發生在龍井的案件，由於附近並無合法飛行空域，且遍布高壓電塔，飛行傘穿梭期間相當危險，該案有民眾清楚拍到民眾收傘畫面，已請航空警察協助調查中。

據了解，該名違規飛行男子是台中市一派出所林姓警員。對此，民航局證實，確實是中部員警，民航局長林國顯也為此親自致電警政署，希望可以加強宣導。

民航局表示，從事動力飛行傘活動需有六大要件：操作人必須取得證照、需加入合法飛行活動團體、飛行傘需檢驗合格、需於合法起降場地起降、需於合法空域飛行、活動需投保第三責任險，任一要件不符合，可處以6萬元罰鍰，最多罰款30萬元。