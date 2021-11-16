開幕搶先看! MSI三創旗艦館三大亮點升級登場 祭獨家優惠

占地近30坪，以融合科技與美學為理念，現代都會簡約質感氛圍為設計主體的MSI三創旗艦館，11/11-16試營運期間，已經吸引不少玩家前往體驗最新產品所帶來的全新感受，17日將正式開幕，配合嶄新型態登場，MSI祭出三創旗艦館獨家開幕限定優惠，詳情請見官網活動頁

三創店為MSI全台面積最大、產品最齊全的旗艦館，消費者能在此搶先體驗最新的筆電、主機、螢幕、週邊商品等，還能享受寬敞舒適的購物環境及尊榮服務，本次館內經過一個多月後的改裝，全新升級登場，增添不少亮點值得一探究竟!

MSI三創旗艦館以嶄新型態登場，試營運期間已吸引不少玩家朝聖。 圖／MSI提供

MSI三創旗艦館以嶄新型態登場，試營運期間已吸引不少玩家朝聖。 圖／MSI提供

亮點一：全台最大旗艦門市 科技美學完美呈現MSI於2015年5月在三創生活園區設立全台灣第一間MSI電競旗艦館，成為玩家體驗熱血飆速快感的專屬遊戲空間，因應產品線不斷擴大，為提供消費者更舒適的體驗環境，MSI著手規劃大規模的重新改裝，全新店面以潔淨白為主體設計，俐落的裝潢風格與柔和照明建構出都會簡約質感，展現科技與美學完美融合的全新風貌。

MSI三創旗艦館以科技美學的全新風貌隆重登場。 圖／MSI提供

亮點二：最齊全的商品展售服務 限量新品搶先體驗MSI最新系列商品一次看個夠，受到玩家一致推崇的電競筆電包括旗艦纖薄機款GS76 Stealth、熱銷機款Pulse GL76/GL66、Katana GF76/GF66等全系列商品一應俱全，其中，以鋁合金材質機身，搭配鈦銀金屬切邊處理，掌托處配置橫幅的Mystic Light bar，可顯示多達1670萬種色彩的全方位炫彩電競機皇GE66 Raider，更是玩家必朝聖的代表商品。

受到玩家一致推崇的電競筆電，在三創旗艦館有完整的系列商品提供體驗。 圖／MSI提供

設計工作族群指定推薦使用的Creator Z16、Creator 15等創作者系列筆電，也將提供情境體驗，今年的重量級新品、首款與日本潮牌Fragment Design合作推出的全球限量精品Creator Z16藤原浩聯名限定版，也連同最具指標性的閃電Logo一起閃耀登台！

全球限量精品Creator Z16藤原浩聯名限定版，亦於三創旗艦館亮相。 圖／MSI提供

全球限量精品Creator Z16藤原浩聯名限定版，亦於三創旗艦館亮相。 圖／MSI提供

專為商務菁英所設計的系列商品當然也不會缺席，最新翻轉觸控筆電Summit E16 Flip、Summit E13 Flip，搭載Intel® Core™ i7處理器，輕鬆享受高速效能；360度翻轉設計，使用模式輕巧多變；搭配使用專屬MSI Pen，能完美融入各種工作情境，帶來的無限生產力！

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備受玩家喜愛的電競顯示器在三創旗艦館也有多款新品展示。最貼近人眼設計的1000R曲面電競顯示器擁有專屬貼心設計與友善介面，專為入門玩家設計的MAG ARTYMIS 242C與微星第一款導入HDMI CEC(消費者電子控制)自動喚醒功能的高階款MPG ARTYMIS 343CQR，先進的RGB燈效同步設計，可進行個性化設置，透過OSD五向鍵或軟體可設定內建「KVM切換技術」，讓玩家利用鍵盤/滑鼠，輕鬆透過顯示器控制多個裝置設定。

多款高階曲面電競顯示器，也在三創旗艦館亮相。 圖／MSI提供

亮點三：全台獨家開幕限定優惠 滿額贈好禮即日起至11/30開幕慶期間，至MSI三創旗艦館體驗最新產品並拍照於Facebook或Instagram上傳打卡，就送Lucky撲克牌或便利貼，數量有限，送完為止。活動期間選購任一款筆電/電競主機/電競螢幕，即贈價值千元的質感提把保溫瓶，要享受尊爵服務，就來MSI三創旗艦館

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