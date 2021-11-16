環團提三接台北港替代方案只要5.5年 航港局：無此規畫

中油第三座天然氣接收站（三接站）工程爭議不休，藻礁公投推動聯盟今提出台北港替代方案，推估從前置作業到興建儲槽輸氣管氣化設備總計只要5.5年，但經費便宜、風浪小、可保育藻礁也可同時改善中南部空汙。

不過交通部航港局表示，台北港N7-N9碼頭依台北港貨櫃儲運中心BOT契約，應由台北港貨櫃碼頭公司開發，且後線土地已設定地上權予該公司，並已使用；港務公司與台北港貨櫃碼頭公司近期對後續(N7-N9碼頭)開發與運用期程已有初步共識將繼續發展，預計110年底前可定案推動。

航港局表示，LNG船屬危險品運輸船，於航行中其前方2浬、後方1浬、左右兩舷各150公尺範圍內，鄰近船舶均應避讓，不得有其他船舶行駛；碇泊時須與其他船舶維持150公尺以上距離，惟台北港航道400公尺寬，僅餘250公尺，影響大型船舶進出致有航安疑慮。此外，卸料碼頭應與其他碼頭距離320公尺以上，亦將造成周邊碼頭運用困難。

航港局表示，考量現有台北港南、北碼頭區域均緊鄰主航道兩側，若設置LNG船靠泊卸收站，LNG船兩舷距已不足安全距離，對於船舶進出港貨物作業將產生嚴重干擾，對航道安全亦有嚴重影響。

航港局也提到，目前全球海運景氣已恢復，台北港散雜貨(砂石、汽車)、風電及貨櫃等功能分區明確，無閒置土地，且台北港貨櫃碼頭公司刻正積極推動後3座碼頭開發運用，110年8月已有24000TEU超級貨櫃輪首航台北港，顯示台北港為亞洲主要港口，將持續發展貨櫃儲運、綠能產業及物流進出口。

航港局強調，台北港從未有建置LNG接收站5.5年的規畫，該5.5年之說，也非港務公司評估。中油公司考量台北港既有港區土地使用均有規畫、LNG管線佈設及港口作業安全等因素後，未將台北港納為第三天然氣接收站替選場址。

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