春節檢疫3大方案 違反規定最高可罰100萬元

疫情指揮中心今天公布春節檢疫3大方案，除14天防疫旅館檢疫外，有條件開放「10+4」、「7+7」居家檢疫，並對違反檢疫規定者，祭新台幣100萬元重罰，避免釀防疫破口。

因應春節返台人潮，指揮中心有條件推出「10+4」與「7+7」春節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫方案，前者為前10天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後4天改為加強版居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇「7+7」，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為加強版居家檢疫。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會表示，春節檢疫方案中，選擇入境後不返家檢疫者，14天檢疫期間，僅可入住防疫旅館，入境當日PCR採檢，14天檢疫期滿需再次PCR採檢，後續需要實施7天自主健康管理，在自主健康管理第6至7天，需進行公費家用快篩。

針對「10+4」方案，莊人祥說，這個方案的入境者，前10天僅可入住防疫旅館，返家檢疫期間檢疫「1人1戶」為優先；若選擇採行「1人1室」，同戶同住者均須完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14天，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單（WHO EUL）或台灣核准緊急授權使用（EUA）。

選擇「10+4」方案的入境者，莊人祥表示，入境當日需PCR採檢，自費住防疫旅館第10天需再次PCR採檢，陰性者可在第11天返家檢疫，並且在第13至14天間執行一次PCR採檢，後續7天自主健康管理期間就無需再採檢。

至於「7+7」方案，莊人祥說，入境者前7天可選擇自費住集中檢疫所或防疫旅館，入境當日及第6天需PCR採檢，陰性者可在第7天返家，繼續完成居家檢疫，第10天自費家用快篩，第13至14天再一次實施PCR採檢，陰性者後續7天需自主健康管理。

莊人祥說，返家檢疫建議「1人1戶」為優先；若選擇採行「1人1室」，同戶同住者均須完整接種COVID-19疫苗且滿14天，且遵守加強版自主健康管理7天，同住者在入境者入境第10天及第14天需要自費家用快篩。同住家人7天加強版自主健康管理後，需再7天自主健康管理。