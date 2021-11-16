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達兩成民眾具「高敏感」特質易遭貼標籤 專家：後疫情要改革

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
高達兩成的人類具有「高敏感人群（HSP）」特質，比一般人更容易受到外部環境影響、產生心理上的問題。 圖／聯合報系資料照片
高達兩成的人類具有「高敏感人群（HSP）」特質，比一般人更容易受到外部環境影響、產生心理上的問題。 圖／聯合報系資料照片

高達兩成的人類具有「高敏感人群（HSP）」特質，比一般人更容易受到外部環境影響、產生心理上的問題，也常在特質展露初期被診斷為自閉症。專家指出，這類族群常常被社會貼上「脆弱」與「情緒化」的標籤、淪為校園霸凌的受害者，但透過自我調適，高敏感人群往往能發揮更好的同理能力，其創新、細膩的思考方式也將成為重要改革動力。

被誤解的高敏感人群

臨床心理學家馮洛布對衛報解釋，高敏感族群會更深入、更精細地處理接收到的訊息，但也因此在多重刺激的複雜環境下，容易因此陷入過度刺激、過度興奮和不知所措的情緒狀態。馮洛布說，這類高敏感人群通常會因為被環境干擾、表現得較為情緒化，導致其在社交場合容易成為被欺負的對象，進而導致自尊心低落，並覺得被孤立與誤解。

敏感性專家和心理治療師朱莉·比耶蘭對健康雜誌進一步指出，高敏感特質是一種無法通過後天發展或改變的先天特徵，並不需要特別就醫或進行治療，且男性和女性都可能出現這種情況，具有此一特質的民眾有 70% 的表現會較為內向，30% 則是較為外向。

但高敏感兒童常因為其類似於自閉症的外在行為，被家長帶至醫院就醫，而醫師也常將其診斷為自閉症障礙，但倫敦瑪麗女王大學發展心理學教授普魯斯否認兩者的關聯，指出兩種特質在感覺系統上同樣都有更高的敏感度，但彼此並不相關。

優秀的同理能力

另一方面，研究指出，大腦成像掃描顯示，在 HSP 量表上得分較高的人，意識、同理心和反應能力方面相關的大腦區域，會比一般人更為活躍，目前的研究也主要從生物學或生理學的角度來進行研究。

馮洛布強調，「高度敏感並不是弱點」，並強調此類人群具有更優秀的同理心與換位思考能力，且非常有自我意識、富有創造力，常常能提供很多與主流不同的思考方式，在後疫情時代與氣候變遷下更顯重要，「HSP 有潛力發揮其獨有的直覺和自我意識，透過各種管道影響政策。」

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