國民法官制度上路倒數中 台北捷運主題車廂曝光

國民法官制度將於2023年上路，司法院為擴大宣傳，配合新北耶誕城、台北101跨年煙火的人潮，將於12月1日開始在台北捷運板南線設置國民法官主題車廂，希望民眾透過搭捷運能更加了解國民法官，並願意走進法庭和職業法官一同審判。

司法院發言人張永宏說，未來每位民眾都有機會成為國民法官，為加強民眾對制度的了解，讓民眾願意參與審判，在審判中協助法院做出更妥適的判斷，除在32間法院外牆刊登廣告、公車車體廣告外，自12月1日開始至明年1月1日在台北捷運人潮最多、載運量大的板南線會有國民法官主題車廂。

他說，捷運主題車廂時間安排有特別意義，因應12月25日是聖誕節，新北有耶誕城活動，而年底也有台北101跨年煙火，民眾搭乘捷運頻率高，透過此方式可以讓民眾更親近國民法官制度。