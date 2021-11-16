陳吉仲說「菜價親民」煮婦感受不同 網：貴到我想自己種

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今(16)日說，受8月豪雨影響的蔬菜已復耕上市，「尤其短期葉菜，價格都親民，豬價也在合理範圍」。但有網友在ptt女孩板以「最近菜真的好貴…」為題發文，她說假日去逛市場，被價錢嚇到，「算一算我們一家三口的菜錢，好像去外面吃都比較划算」。

原po表示，她好一陣子沒有自煮，假日難得去市場逛一圈，一問之下發現菜、肉都變好貴。「大家也有明顯感覺到菜漲價嗎？連滿漢大餐都快60塊一碗了」。她仔細盤算，覺得最近自煮不划算，可能外食還比較便宜。

網友大嘆蔥超貴，「蔥價1斤不知道啥時才會回到50以下」、「全聯蔥上週有掉到45元，不過裡面才三株」、「菜價貴很久了，全聯一把蔥75~85，已大約2個月了」、「最近的蔥有！夠！貴！貴到我想自己種」。

網友對菜價頗有感，「現在高麗菜有比較便宜了，不過肉還是貴貴的，星期六買了一塊胛心跟排骨就500不見了」、「菜價感覺回不去了」、「只吃得起小白菜和高麗菜，但也變貴」、「今天去市場買萵苣一斤要110，嚇到放回去」、「物價漲有感，這個月口袋又見底了」、「政府說不是通膨只是物價暫時上漲？大家可以回家了」、「超級貴，三把50已經很少看到了」。

到底為何菜價居高不下，網友眾說紛紜，「夏天颱風雨水連發，還沒長回來」、「疫情需求降低，所以減產；現在解封了但種菜增產要時間」、「跟疫情沒關係啊，之前疫情也有一包25塊的？」、「種菜的朋友說今年10月太熱，菜長不出來。11月變冷後才長出來。再過幾個禮拜應該菜價就會跌了」。

也有人覺得盛產時機未到，「冬天高麗菜跟波菜都不貴，其他的應該過陣子就便宜了，還沒大出」、「高麗菜還不到盛產季節，再等等」、「以前冬天都有30元以內的高麗菜啊」。

有人分享省錢撇步，「絲瓜已經回到正常價位，依大小3條50或4條50都有」、「最近吃絲瓜、白蘿蔔、空心菜、高麗菜」、「吃豆芽菜、地瓜葉」、「今天買到40元一顆的高麗菜，其他買地瓜葉和大陸妹和菇」、「蛋價還是平穩啦，古早蛋60、70一斤、仿土雞蛋一斤65」、「蔥可以趁便宜時多買一些，全切碎冰冷可以保存2個月」、「去傳統市場買菜，不要去全聯」。