10人就有1人憂鬱 老人樂活腦子要空

「失智與憂鬱老人愈來愈多，要透過運動、多動腦，讓自己不感到寂寞！」資深武打演員衛子雲16日出席老年心理健康促進會時，建議老人要以「腦子空、肚子空與屋子空」面對老年生活。榮總老年精神科主任蔡佳芬醫師也指出，面對老年失智與憂鬱風險，長者可以多動腦、運動，多跟人互動進行早期預防。

正視老年失智與憂鬱

董氏基金會與寶佳慈善基金會16日舉辦《獨享的快樂》記者會，前監察院長張博雅致詞時表示，由於平均壽命增加，加上小孩大多出外打拼，獨居老人愈來愈多，除了慢性病外，還會面臨失智與憂鬱的問題，未來民眾要更注重預防老年失智與憂鬱。

現場邀請來衛子雲、退休老總江育誠、整形教母林靜芸等名人，分享如何預防老年失智與憂鬱。衛子雲建議民眾「腦子空、肚子空與屋子空」：不要想太多讓自己煩惱、東西分量減少維持健康，還有多出去跟朋友互動、聊天。江育誠則笑說，多走路以及找到能讓自己廢寢忘食的興趣，是最重要的。

多運動、與人互動

榮總老年精神科主任蔡佳芬指出，台灣老人每10人就有1人有憂鬱症、每12至13人就有1人失智，也讓獨居老人的問題浮現。因此他建議老人要從「日常」、「情緒」與「認知」3個層面進行早期預防與觀察：例如平常好吃的菜突然味道變了、突然有很多負面情緒、搭錯車等狀況，就必須提前留意。

至於如何以行動預防？蔡佳芬建議「身動、腦動與互動」3種方式：多培養不同興趣增加腦動，多運動維持體能以維持身動，還有多與朋友、其他社群進行互動，這3種方式可以同時預防老年失智與憂鬱。

現場也來了40幾名長者一同唱著主題曲《獨享的快樂》，享受快樂的老年生活。

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