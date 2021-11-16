兒少自殺激增3.7倍 天才童星：多求助

「我最大困擾是功課永遠寫不完，發洩的方法是和枕頭說話。」金鐘獎最具潛力新人獎得獎者李奕樵16日在家扶基金會記者會，道出他的心理壓力來源。在「超級星光大道」爆紅的治癒系音樂創作人謝震廷也說，他從13歲就得憂鬱症，鼓勵青少年不要害怕求助。

兒童充滿負面情緒

家扶基金會在國際兒童人權日(11月20日)前夕公布《兒少心情問卷》發現，近5年兒少自殺通報人次激增 3.7 倍，去年兒少自殺人數高達5464人；從2018年起，憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病，更躍升兒少自殺原因首位，去年佔全國自殺總數13.5%，家扶16日召開記者會，呼籲社會嚴肅面對。

家扶邀請金鐘獎最具潛力新人奬得獎者李奕樵、治癒系音樂唱作人謝震廷、新北市兒少諮詢代表聞英佐、以及諮商心理師全聯會常務理事胡延薇，共同探討兒少心理健康現況，建請政府建置定期心理健康檢查機制、提高兒少心理健康醫療自主權，兒少負面情緒頻率高 憂鬱症前兆警訊不應忽視。

調查數據太嚇人

家扶基金會社資處長林秀鳳表示：「這數據太令人震撼、嚇人了，我們兒童到底發生甚麼事？」根據調查發現，孩子負面情緒來源前三名分別是課業生涯、人際關係及可運用時間，但當他們發生易怒、失眠、想不開等負面情緒時，有7成都沒有病識感，經輔導有8成願意看醫生，可是超過一半的家長拒絕帶孩子就醫。

諮商心理師全聯會常務理事胡延薇表示，在學校輔導的老師和諮商師確實常常遇到家長沒有簽同意書，致使無法帶孩子就醫，而家長拒絕的原因，通常是認為孩子只是「大雞晚啼」，過一陣子就好，或是擔心孩子被貼標籤，在學校成為同學的笑柄。胡延薇建議政府從學生輔導法著手，讓老師在醫療資源轉移上更順暢。

少年煩惱誰人知

童星李奕樵演戲很吸睛，但坦承也會陷入憂慮狀態，他說：「我自認是樂天派的人，有時卻還是會陷入不安的情緒，例如總覺得有寫不完的功課，寫到要摔筆，這時候會去找枕頭說話、聊心事，或是打摔枕頭發洩一下。」此外，他也會靠打棒球等運動發洩精力和排除負面情緒。

「有多強的光，就有多強的陰影」，曾電視節目「超級星光大道」大放異彩的謝震廷說，當年他因歌唱比賽走紅的同時，也歷經家庭變故、暴力、學校霸凌等事件，年僅13歲的他常莫名哭泣，直到19歲才知得了憂鬱症，服藥至今，他非常感謝心理醫師控制住他的病情，並說：「雖然有點難，但是有病不要怕看醫生。」

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